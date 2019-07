Napoli Calendario Serie A 2019-2020/ Con chi gioca la 1^ giornata di campionato?

Oggi lunedì 29 luglio 2019 ci sarà il sorteggio del calendario del Napoli per la stagione 2019-2020 di Serie A e i tifosi campani sono impazienti di scoprire chi sarà l’avversario di Ancelotti nella 1^ giornata di Campionato, messa in programma già per il prossimo 24 luglio. Per scoprirlo dovremo attendere questa sera, quando dagli studi Sky, verrà completato il quadro completo della presissima stagione del primo campionato italiano. L’attesa è quindi davvero grande: non scordiamo infatti che anche per quest’anno il calendario del Napoli sarà ricco di impegni sia per la Serie A che per la Coppa Italia e pure Champions league, coppa dove Ancelotti vuole emergere come protagonista. Le ambizioni quindi sono ben alte e vi è grande ottimismo in Europa come in Italia: serve però partire con il piede giusto, fin dalla prima giornata del campionato. Che cosa quindi accadrà nel calendario del Napoli per la Serie A 2019-2020?.

CALENDARIO NAPOLI SERIE A 2019-2020: CHI E’ L’AVVERSARIO PRIMA GIORNATA?

Come detto prima, pur in attesa di conoscere come si comporrà il calendario del Napoli della Serie A, in casa azzurra gli obbiettivi sono già ben chiari e pure da tempo. Con anche l’arrivo di un allenatore di prima livello come Carlo Ancelotti, la squadra campana ha messo nel mirino tutto già dalla precedente stagione: scudetto, Coppa Italia e Champions league. L’anno scorso però quanto trovato è stato il secondo posto nella classifica del campionato e pure l’uscita di scena ai quarti di Europa league (a cui si è giunti dopo l’out ai gironi di Champions). Ecco quindi che ancora una volta De Laurentiis si è messo sul mercato per condire al suo tecnico il miglior 11 possibile e di certo per il momento il tecnico die partenopei vanta uno spogliatoio importante. Ecco quindi che si è salutato con favore l’arrivo di Manolas al centro della difesa assieme a Kalidou Koulibaly, ma il greco potrebbe non essere l’unico big ad arrivare, visto che la dirigenza è pure sulle tracce di un bomber di prima classe come Mauro Icardi. Insomma la strada verso ai trionfi e quindi anche alla prima giornata di Serie A in casa Napoli pare ben tracciata. Non ci resta quindi da capire quel sarà il primo passo di Ancelotti in questa stagione che è appena agli inizi: chi sarà il primo avversario dei campani?.

