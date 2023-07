NAPOLI, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ L’avventura cominciò così… Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: NAPOLI, SI COMINCIA

Eccoci giunti al momento in cui inizieremo a scoprire anche per il Napoli il calendario Serie A 2023-2024. I ricordi dello scorso campionato sono dolcissimi fin dalla prima giornata, che vide per i partenopei allora allenati da mister Luciano Spalletti una netta vittoria esterna per 2-5 sul campo del Verona nel giorno di Ferragosto, poi l’ottimo inizio proseguì anche con la vittoria 4-0 contro il Monza alla seconda giornata, in occasione del debutto casalingo allo stadio Diego Armando Maradona.

In realtà l’inizio di campionato del Napoli riservò anche un piccolo rallentamento, dal momento che il cammino degli azzurri proseguì alla terza giornata con un pareggio per 0-0 sul campo della Fiorentina, infine il mese di agosto dei partenopei terminò con il turno infrasettimanale previsto nella quarta giornata, che per il Napoli fu un deludente pareggio casalingo per 1-1 contro il Lecce, per un totale di due vittorie e altrettanti pareggi nelle prime quattro giornate. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario del Napoli per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Oggi il Napoli e i suoi tifosi scopriranno quale sarà il calendario di Serie A 2023-2024 al netto dell’ordine con il quale affronterà le restanti squadre nei due gironi. Come ogni anno il sorteggio delle partite del nuovo campionato è un primo assaggio delle emozioni da assaporare nel corso della nuova stagione. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria dello scudetto, il terzo della loro storia, e non fallire la prima giornata può essere di buon auspicio per il prosieguo del cammino volto a confermare il titolo di campioni in carica.

Lo scorso campionato di Serie A il Napoli ha avuto un esordio piuttosto convincente; 5-2 in casa dell’Hellas Verona. In goal fin da subito Khvicha Kvaratskhelia, rivelatosi poi il talento più brillante e inaspettato della stagione 2022-2023. Da quel primo step gli uomini di Spalletti sono andati avanti macinando vittorie e record, tanto in campionato quanto in Champions League. Se sul fronte europeo il cammino degli azzurri si è interrotto ai quarti di finale contro il Milan, in Serie A è arrivato quel trinfo che mancava da decenni.

NAPOLI, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Tornando alla stagione prossima ad aprire i battenti, il calendario della Serie A 2023-204 si appresta a mettere il Napoli di fronte a sfide ricche di emozioni. Chiaramente – come spesso si dice – ogni match ha una prorpria storia ma è indubbio che alcuni incontri vantino un’attesa e un seguito maggiore rispetto ad altri. Alcuni incroci sono in grado di cambiare l’umore, sia in senso positivo che negativo, determinando quindi diverse fasi di un’intera stagione.

Per il Napoli uno degli impegni più attesi nel calendario Serie a 2023-2024 è sicuramente quello con la Juventus; con il club piemontese la faida calcistica è tra le più sentite del calcio italiano. Dopo il doppio trionfo della passata stagione contro gli uomini di Allegri, è chiaro che la voglia sia quella di bissare la soddisfazione anche quest’anno. Con Rudi Garcia che ha preso il posto di Luciano Spalletti sarà importante capire l’esito e i sentimenti che domineranno la sfida con la Roma. Il mister è il grande ex del confronto; con la piazza il legame è ancora importante ed è dunque alta l’attesa per l’incontro nel calendario di Serie A 2023-2024 tra il Napoli e i giallorossi.

