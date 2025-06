NAPOLI CALENDARIO SERIE A 2025-2026: SI RIPARTE DA CONTE!

Il Napoli riparte da Antonio Conte e tra poco conoscerà il calendario Serie A 2025-2026: lo farà da campione d’Italia in carica, l’ultima volta era stata nel 2023 ma lo straordinario artefice di quel tricolore, Luciano Spalletti, aveva già salutato la piazza e al termine dei casting per il nuovo allenatore il presidente Aurelio De Laurentiis si era affidato a Rudi Garcia, che aveva iniziato vincendo a Frosinone in rimonta (gol di Matteo Politano e doppietta di Victor Osimhen) ma già all’ottava giornata aveva perso due volte al Diego Armando Maradona, alla fine era arrivato l’esonero e sappiamo come sono andate le cose.

Diretta sorteggio calendario Serie A 2026/ Video streaming tv: via alla cerimonia! (oggi 6 giugno 2025)

Stavolta, il Napoli ha fatto sul serio: Antonio Conte, in odore di addio e fortemente tentato dal ritorno alla Juventus, ha scelto di restare perché convinto dalle promesse societarie: evidentemente, pur con uno sguardo molto concreto ai bilanci, i partenopei hanno deciso di provare ad aprire un vero ciclo vincente e allora attenzione alla possibilità di prendersi il secondo scudetto consecutivo e provare a fare strada in Champions League, da questo punto di vista dovrà essere particolarmente bravo lo stesso Conte nel trovare le giuste motivazioni, non è mai facile ripetersi e infatti nessuno ci è riuscito dopo i nove scudetti consecutivi della Juventus, i primi tre dei quali proprio ad opera del salentino.

Prima giornata Serie A, calendario 2025-2026/ Partite, anticipi e posticipi: quando inizia il campionato?

NAPOLI CALENDARIO SERIE A 2025-2026: CON CHI SARÀ LA PRIMA GIORNA DELLA NUOVA CORSA AL TITOLO?

Il Napoli che si lancia verso il calendario Serie A 2025-2026 ha lo scudetto sul petto, ma il suo campionato era partito malissimo: sconfitta per 3-0 a Verona, Conte subito polemico e tanti dubbi. Da lì in avanti è stata una cavalcata trionfale: tre vittorie e nove risultati utili consecutivi tra cui il blitz di San Siro contro il Milan, la grande rimonta nei confronti dell’Inter e quel pareggio dei nerazzurri contro la Lazio che ha impedito al Napoli dicrollare nonostante due pareggi consecutivi e un girone di ritorno che in generale non è stato brillante come quello di andata, il tricolore per Conte è arrivato comunque.

Milan calendario Serie A 2025-2026/ Sorteggio: tutte le partite e le giornate dei rossoneri

A tale proposito, possiamo ricordare un dato curioso: il Napoli ha vinto lo scudetto con 82 punti, non solo Spalletti ne ha fatti di più (90) ma Maurizio Sarri li ha pareggiati nella sua prima stagione e ha fatto meglio (rispettivamente 86 e 91) nelle altre due, ma non è mai riuscito ad arrivare primo in classifica perché quelli erano gli anni della Juventus che dominava e anche di una Roma super competitiva, che infatti nel 2017 aveva fatto 87 punti relegando i partenopei al terzo posto. Tuttavia ha ragione chi dice che le cifre sono sempre molto relative: soprattutto in questo caso, perché gli 82 punti sono stati sufficienti al Napoli per vincere il secondo scudetto in tre anni, e ora vedremo quale sarà la prima giornata nel calendario Serie A 2025-2026…