Napoli campione d’Italia se/ Terzo scudetto, i risultati: grande attesa per la Lazio!

NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA SE, ECCO LA LAZIO!

Oggi sarà il giorno del Napoli campione d’Italia? La matematica emetterà il suo verdetto, in generale però il terzo scudetto partenopeo non è più in discussione grazie a quella che fino ad oggi è stata una vera e propria cavalcata trionfale da parte della compagine allenata da mister Luciano Spalletti, artefice di quello che resterà come il capolavoro della sua carriera. Nelle precedenti trentadue giornate della Serie A 2022-2023, il Napoli ha vinto per ben venticinque volte più quattro pareggi e appena tre sconfitte, per un totale di 79 punti in questo momento.

Abbiamo la bellezza di 68 gol segnati a fronte degli appena 22 subiti, che portano la differenza reti a +46. Paradossalmente i numeri sono ancora migliori in trasferta, perché tre pareggi e due sconfitte sono giunte a Napoli, a fronte di un segno X e un rovescio lontano da casa, il che sarebbe una ottima notizia pensando all’impegno di domani sera a Udine. I numeri che più contano sono tuttavia adesso quelli del distacco in classifica sulla Lazio, per capire se il Napoli potrà essere campione d’Italia già oggi, senza nemmeno scendere in campo nel turno infrasettimanale di inizio maggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUE PRECEDENTI

Si fa sempre più vicino il momento in cui il Napoli diventerà campione d’Italia, facciamo allora adesso un tuffo nel passato per rievocare i due precedenti scudetti partenopei, entrambi arrivati in epoca Maradona. Il primo porta la data del 10 maggio 1987, era la penultima giornata del campionato 1986-1987 e per la matematica certezza dello storico scudetto con un turno d’anticipo fu sufficiente il pareggio per 1-1 al San Paolo contro la Fiorentina, con il gol di Andrea Carnevale e il pareggio di un grande talento emergente di nome Roberto Baggio che non fermò la festa di tutta Napoli.

Nel campionato 1989-1990 si dovette invece aspettare l’ultima giornata, anche se era domenica 29 aprile perché quel torneo finì prestissimo in vista dei Mondiali di Italia 1990. La lunga lotta contro il Milan finì in trionfo per il Napoli e il sigillo definitivo fu la vittoria per 1-0 contro la Lazio firmata dal gol di Marco Baroni dopo soli sette minuti di gioco, un gregario che però colse l’enorme soddisfazione di mettere la firma su uno scudetto che a Napoli adesso aspettano dalla bellezza di 33 anni. Poteva riuscirci anche Mathias Olivera, mentre oggi si tratterebbe di una vittoria senza nemmeno giocare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OCCHI PUNTATI SULLA LAZIO

Il Napoli campione d’Italia già oggi, mercoledì 3 maggio 2023, è una possibilità concreta, anche se per il terzo scudetto del Napoli servirà la “collaborazione” della Lazio, dal momento che i partenopei giocheranno domani sul campo dell’Udinese e quindi la possibilità di chiudere i conti già oggi dipende evidentemente dal risultato di Lazio Sassuolo. Molti tifosi del Napoli a questo punto preferirebbero aspettare per gioire in occasione di una partita dei propri beniamini, ma naturalmente dobbiamo sottolineare che la combinazione di risultati utili potrebbe rendere il Napoli campione d’Italia già stasera per il suo terzo scudetto.

Innanzitutto osserviamo che il Napoli di Luciano Spalletti è stato protagonista di un campionato di livello talmente alto che stiamo a fare questi calcoli già con molti turni d’anticipo rispetto alla fine della Serie A 2022-2023, che passerà alla storia come un torneo davvero dominato dai partenopei, in termini di risultati e anche di qualità di gioco. Il Napoli domenica ha fallito il primo match point contro la Salernitana, che sarebbe stata una festa onestamente più bella, di domenica pomeriggio e in occasione di una partita casalinga, ma dopo 33 anni d’attesa questi sono dettagli: andiamo allora ad analizzare cosa servirà per avere il Napoli campione d’Italia già oggi…

NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA SE, I RISULTATI UTILI OGGI PER LO SCUDETTO

Facciamo allora i conti per capire se il Napoli sarà campione d’Italia già oggi: per la matematica certezza del terzo scudetto bisogna partire dall’attuale vantaggio di 18 punti, che con sei giornate dalla fine significa che c’è solo una combinazione teorica sfavorevole al Napoli, cioè sei vittorie su sei della Lazio unite ad altrettante sconfitte del Napoli, cioè pura fantascienza (e si andrebbe comunque allo spareggio). Ragionando sul quando il Napoli vincerà lo scudetto, ecco che gli azzurri saranno campioni d’Italia già stasera in caso di sconfitta o pareggio della Lazio contro il Sassuolo, perché a quel punto i biancocelesti non potrebbero più fare 18 punti.

In caso di vittoria della Lazio tutto sarebbe rinviato, ma forse di un solo giorno, perché naturalmente domani sera è in programma Udinese Napoli e ai partenopei basterebbe anche un solo punto per rendersi irraggiungibili, quindi una vittoria oppure un pareggio del Napoli significherebbe scudetto sotto il Vesuvio. Infine, nella peggiore delle ipotesi per i partenopei, tutto sarebbe rinviato al weekend, quando il Napoli giocherà contro la Fiorentina e la Lazio sul campo del Milan.











