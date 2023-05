Napoli campione d’Italia se/ I risultati utili per lo scudetto: si gioca a Udine!

NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA? IN CAMPO A UDINE!

Finalmente è tutto pronto per scoprire se il Napoli diventerà campione d’Italia. A Udine serve un pareggio, dopo la vittoria della Lazio che ha ulteriormente ritardato la festa: forse meglio così, ma ancor più lo sarebbe stato festeggiare davanti al pubblico del Diego Armando Maradona contro la Salernitana. Al netto di questo – e della possibilità, decisamente “dietrologa”, circa una sconfitta partenopea questa sera appunto per l’ufficialità in casa, eventualmente domenica contro la Fiorentina – il Napoli ieri sera ha “mancato” quella che sarebbe stata una festa a distanza: forse si sarebbe chiuso un cerchio dopo cinque anni.

Diretta/ Udinese Napoli (risultato 0-0) streaming video tv: c'è Elmas, si gioca!

Infatti è ancora vivo il ricordo del 2018, quando i partenopei persero di fatto lo scudetto con il blitz della Juventus a San Siro (contro l’Inter) e, per bocca di Maurizio Sarri, guardare quella partita in albergo fu psicologicamente un colpo durissimo per la squadra che infatti crollò a Firenze, sotto i colpi di Giovanni Simeone. Corsi e ricorsi storici: oggi il Cholito si appresta a festeggiare lo scudetto con il Napoli mentre Sarri, che fu grande comandata di quella squadra che sfiorò la squadra, è il primo avversario da battere e ormai battuto. Il Napoli diventerà dunque campione d’Italia questa sera? Al terreno di gioco della Dacia Arena la risposta, la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Udinese Napoli/ Quote: il grande ex Zielinski sfida Samardzic

GLI ULTIMI ANNI

Il Napoli sarà campione d’Italia oggi? In attesa di scoprirlo, vediamo come erano stati festeggiate le vittorie dello scudetto nelle ultime due stagioni. L’Inter del 2020-2021 fu un caso molto simile a questo Napoli, perché i nerazzurri di Antonio Conte dominarono il campionato e fecero festa matematicamente già alla 34^ giornata, anche se “sul divano”, perché l’Inter al sabato vinse per 0-2 a Crotone con i gol di Christian Eriksen e Achraf Hakimi ma la festa divenne ufficiale alla domenica pomeriggio, a causa del pareggio per 1-1 dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Festa scudetto Napoli: è oggi?/ Luoghi, orari, organizzazione e dove si celebra

Discorso molto diverso un anno fa, quando servì l’ultima giornata ad emettere il verdetto: il Milan vinse per 0-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e così mantenne i due punti di vantaggio proprio nei confronti dell’Inter, nonostante la vittoria nerazzurra contro la Sampdoria, anche in questo caso per 3-0. Stefano Pioli fece così festa all’ultima giornata: oggi lo scenario è molto diverso… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA LAZIO HA ROVINATO LA FESTA MA OGGI…

Il Napoli campione d’Italia oggi, giovedì 4 maggio 2023, è una possibilità davvero concreta: sono concesse le scaramanzie per il terzo scudetto del Napoli, anche perché la città partenopea è specialista in questo campo, tuttavia adesso basta davvero pochissimo alla squadra di Luciano Spalletti per festeggiare un meritatissimo scudetto e laurearsi campione d’Italia 33 anni dopo l’ultima volta del Napoli allora ancora di Diego Armando Maradona. Ieri sera la Lazio ha vinto e ha quindi rinviato di altre 24 ore il verdetto, ma adesso tutto è nelle mani del Napoli, che stasera giocherà sul campo dell’Udinese.

Forse è anche più bello così, nel senso che festeggiare lo scudetto al termine di una propria partita è sempre più affascinante che vincerlo “sul divano” per i risultati altrui. I tifosi del Napoli sperano di gioire dopo due rinvii, allora sarà doveroso ricordare quali siano i risultati utili che potrebbero rendere il Napoli campione d’Italia già stasera per il suo terzo scudetto. Innanzitutto osserviamo però che il Napoli di Luciano Spalletti è stato protagonista di un campionato di livello talmente alto che stiamo a fare questi calcoli già con molti turni d’anticipo rispetto alla fine della Serie A 2022-2023, che passerà alla storia come un torneo davvero dominato dai partenopei, in termini di risultati e anche di qualità di gioco. Il Napoli domenica ha fallito il primo match point contro la Salernitana, ma oggi ci può riprovare…

NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA SE, I RISULTATI UTILI OGGI PER LO SCUDETTO

Facciamo allora i conti per capire se il Napoli sarà campione d’Italia già oggi: per la matematica certezza del terzo scudetto bisogna partire dall’attuale vantaggio di 15 punti, con la Lazio che tuttavia ha già giocato e vinto ieri la propria partita dell’ultimo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Per i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri resta a disposizione un totale proprio di 15 punti, dal momento che alla Lazio restano da giocare ancora cinque partite, di conseguenza al Napoli basta anche un solo punto per salire a +16 e rendersi matematicamente irraggiungibile.

Ecco allora che fare il calcolo è molto semplice: per vedere il Napoli campione d’Italia con lo scudetto matematico già stasera serviranno una vittoria oppure un pareggio in Udinese Napoli, che si gioca allo stadio Friuli con fischio d’inizio alle ore 20.45. In caso di sconfitta invece tutto sarebbe rinviato e ancora una volta ci sarebbero due appuntamenti nella prossima giornata di Serie A, perché avremo di sabato Milan Lazio e alla domenica Napoli Fiorentina, ma c’è un’occasione davvero ghiotta per chiudere i conti già stasera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA