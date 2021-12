Napoli, come sta Zielinski: problemi respiratori/ Primi esami negativi, va monitorato

In molti in queste ore si stanno chiedendo come sta Piotr Zielinski: il giocatore del Napoli, infatti, è stato sostituito a neanche mezz’ora dal fischio di inizio del match contro l’Empoli poiché ha accusato dei problemi respiratori. Già prima della partita aveva accusato mal di gola e tosse, poi a gioco in corso si è avvicinato alla panchina e a gesti ha fatto capire di essere stranamente affaticato e di avere dolore al petto. Lo staff medico del club partenopeo ha inevitabilmente chiesto che il centrocampista si fermasse per precauzione e adesso quest’ultimo si sta sottoponendo agli esami necessari per chiarire cosa è accaduto sul campo.

I primi esami, secondo quanto riportato in un comunicato della società azzurra, hanno dato esito negativo. Essi sono stati effettuati subito dopo che il polacco ha lasciato il terreno di gioco nella struttura sanitaria in cui, accompagnato dal dottor Canonico, è stato trasportato. In settimana il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti a Castel Volturno.

Napoli, come sta Zielinski: problemi respiratori. Ci sarà nella prossima gara?

Prima di sapere se Piotr Zielinski potrà essere o meno disponibile per il prossimo impegno del Napoli, in programma domenica contro il Milan, sarà necessario capire nei dettagli come sta il giocatore, dato che i problemi respiratori non sono certamente da sottovalutare. Lo staff medico del club partenopeo non vuole correre alcun rischio. La squadra di Luciano Spalletti, adesso, deve però fare i conti con tante assenze per infortunio: all’appello mancano infatti anche Kalidou Koulibaly per infortunio muscolare, Victor Osimhen che si è da poco operato e Stanislav Lobotka che ha lasciato anzitempo il campo contro l’Empoli.

L’aspetto fondamentale, ad ogni modo, è che al momento Piotr Zielinski stia bene. Sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona, infatti, in tanti si erano preoccupati nel vedere il polacco accusare problemi respiratori e dolore al petto.



