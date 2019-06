NAPOLI, COMMERCIANTE COLPITO DA CALCINACCI: MORTO/ Tragedia in via Duomo

Colpito e ucciso dai calcinacci in via Duomo: è questa la tragica fine che ha interessato questa mattina un commerciante di Napoli, il 66enne Rosario Padolino. Come riportato da “Il Mattino”, la vittima – residente nel quartiere Stella – era il gestore di un negozio di abbigliamento. Ma come si è verificata la tragedia? Stando alle prime informazioni di cui è entrato in possesso il quotidiano locale, l’uomo stava camminando nella via centrale del capoluogo campano quando un pezzo di cornicione, staccatosi da un balcone al quinto piano di un edificio, gli è rovinato addosso centrandolo in pieno. I soccorsi, giunti immediatamente sul posto, poco hanno potuto per evitare un finale che fin da subito è apparso segnato. L’uomo, trasferito d’urgenza al Cto, è infatti deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

NAPOLI, COMMERCIANTE COLPITO DA CALCINACCI: MORTO

Saranno gli inquirenti, presenti in via Duomo, a dover chiarire di chi siano le responsabilità per la morte di Rosario Padolino, il commerciante 66enne che questa mattina stava camminando per strada quando è stato colpito e ucciso dai calcinacci staccatisi al cornicione di un balcone al quinto piano. Come riferito dal portale locale “anteprima24.it”, nella via dei musei si sono portati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a transennare la zona e a chiuderla al traffico per mettere in sicurezza la zona. Il primo passo dei carabinieri per tentare di risalire alle cause e ad eventuali responsabili dell’accaduto, spiega il portale, sarà quello di ascoltare a breve l’amministratore dello stabile da cui si sono staccati i calcinacci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA