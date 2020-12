Napoli, Comune attiva Bonus Spesa Covid/ Come fare domanda: requisiti e modulo

Al via ufficialmente da oggi, lunedì 7 dicembre, la piattaforma online attivata dal Comune di Napoli e che permette di inoltrare la domanda per ottenere il Bonus Spesa Covid di dicembre 2020 fino a 350 euro. Le domande sono state aperte dalle ore 12 e si potranno compilare, esclusivamente online fino alle ore 14 del 12 dicembre 2020. I bonus spesa potranno poi essere impiegati entro il 28 febbraio prossimo. Da questo mese sono ammessi tra i beneficiari anche coloro che ottengono il Reddito di Cittadinanza e sarà necessaria anche la compilazione di una autocertificazione. Non mancheranno i successivi controlli che decreteranno la veridicità di quanto dichiarato. Il Comune metterà a disposizione dei beneficiari un Pin da esibire ai negozi convenzionati insieme ad un documento di riconoscimento ed al codice fiscale/tessera sanitaria. La domanda, come rammenta Fanpage, potrà essere inviata solo attraverso il sito internet emergenzacovid.comune.napoli.it. Occorrerà quindi procedere alla compilazione del modulo online presente sul sito del Comune di Napoli.

NAPOLI, COMUNE ATTIVA BONUS SPESA COVID: COME FUNZIONA

Nella domanda per poter ottenere il Bonus Spesa Covid offerto ai propri cittadini dal Comune di Napoli, i richiedenti dovranno dichiarare di non percepire RDC o REI con nucleo familiare di uno o due persone; di non usufruire di ammortizzatori economici di natura sociale erogati in seguito all’emergenza Covid; non essere titolari di trattamenti pensionistici; essere senza lavoro; non avere alcun altro membro della famiglia in gradi di contribuire al mantenimento della stessa e di possedere la certificazione con disabilità riconosciuta. Dopo l’invio della domanda sarà inviata una mail (o un sms) in cui sarà indicato il supermercato convenzionato più vicino nel quale poter usare il bonus spesa. Per coloro che hanno diritto a un bonus superiore a 100 euro, dopo 10 giorni dall’uso del primo Pin ne riceverà un secondo da utilizzare. In caso di difficoltà nella compilazione della domanda ci si potrà rivolgere telefonicamente al numero 081.7955555 (dalle ore 9.00– 13.00/ 14.00 – 18.00) o in alternativa presso i Caf convenzionati che si occuperanno dell’invio del modulo al posto del richiedente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA