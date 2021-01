Napoli, crolla la chiesa di Santa Maria/ Paura all’alba: nessuna persona coinvolta

E’ crollata parte della facciata di una chiesa di Napoli, precisamente quella di Santa Maria del Rosario alle Pigne, conosciuta come quella del Rosariello. Stando alle testimonianze riportate da numerosi quotidiani online in queste ore, a cominciare da SkyTg24.it, il crollo della chiesa di Napoli sarebbe avvenuto poco dopo l’alba, attorno alle ore 7:30 di questa mattina, creando ovviamente un enorme boato e destando dal sonno numerosi residenti della zona. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, a cominciare dai vigili del fuoco e della polizia municipale, che hanno messo in sicurezza la strada e l’edificio, cercando poi di capire cosa sia accaduto.

In base alle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia ceduto il solaio di un vano compreso tra la chiesa, e dei locali abbandonati dell’adiacente scuola Froebeliano, anche se per cause ancora ignote. Fortunatamente non si sono verificati dei feriti o peggio ancora delle vittime: l’ora in cui si è verificato il crollo ha infatti impedito che si compisse una strage tenendo conto quella quella zona è molto frequentata. Tra l’altro sono spesso e volentieri mamme che passano di lì accompagnando i figli nella vicina scuola, e sotto le macerie, come si evince dalle foto, è finito uno scooter che era stato parcheggiato di fronte all’edificio.

NAPOLI, CROLLA CHIESA SANTA MARIA: “UN VERO MIRACOLO”

Vicino alla chiesa vi è la Salita Stella, che viene spesso utilizzata da automobilisti e pedoni, così come Piazza Cavour, altro luogo adiacente molto frequentato. La chiesa di Napoli non era chiusa ma regolarmente aperta al culto, e i Padri che celebrano le funzioni nella stessa sono già entrati assieme ai vigili del fuoco per verificare i danni. «È un vero miracolo – le parole di un residente riprese da SkyTg24.it – che non sia rimasto coinvolto nessuno dal momento che alle spalle vi è un istituto scolastico anche per le elementari e la zona è molto frequentata». Sul luogo, oltre a pompieri e polizia municipale, anche la polizia di stato e alcune unità della Protezione civile.



