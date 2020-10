Napoli donne sconfitto a tavolino con l’Inter/ “Non inserito in distinta il medico”

Il Napoli calcio donne è stato sconfitto a tavolino. Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione alle azzurre a seguito della partita contro l’Inter valevole per il campionato di Serie A 2020-2021. La colpa del club partenopeo è stata quella di non aver “inserito nella distinta di gara né era presente in panchina il medico sociale”, come si legge nelle motivazioni presentate dal Giudice Sportivo a corredo della pena. In base a quanto specificato dal comunicato ufficiale, il Napoli “ha così violato le norme dell’art. 66 N.o.i.f. che impone alle squadre ospitanti l’obbligo della presenza del medico sociale prevedendo che in sua assenza la gara non avrebbe dovuto prendere inizio. Non può ritenersi rilevante l’errore dell’arbitro che, con grave mancanza, abbia fatto disputare la gara”. Inoltre sono state violate dal Napoli femminile anche le norme che impongono ad una società di inserire negli elenchi ufficiali almeno 11 giovani calciatrici.

NAPOLI DONNE SCONFITTO A TAVOLINO CON L’INTER: MULTA E INIBITA ACCOMPAGNATRICE

Oltre alla sconfitta a tavolino per tre reti a zero, il Napoli calcio donne sarà costretto a pagare anche una multa di tremila euro mentre la dirigente accompagnatrice del club, Sara Sibilio, colei che ha redatto la distinta facendo appunto l’errore, è stata inibita per due mesi dal mondo del calcio, fino al prossimo 7 dicembre del 2020. Per la cronaca, la partita fra Napoli e Inter giocata sabato scorso, era finita in perfetta parità, con il risultato di uno a uno, gol di Eva Bartonová per la squadra milanese, e pareggio di Jenny Hjohlman per le padrone di casa. Peccato però che quel punto conquistato, il primo in quattro giornate per il Napoli femminile, sia durato all’incirca 72 ore, alla luce appunto della successiva sconfitta a tavolino. Curioso come i colleghi maschili del Napoli dovrebbero essere attesi dallo stesso destino, visto che gli azzurri subiranno quasi sicuramente una sconfitta a tavolino per non essersi presentati al match contro la Juventus.



