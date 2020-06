Napoli, esplosione in casa: ferita donna 55 anni/ Video “Ha acceso interruttore luce”

Prima un fortissimo boato, poi tanto fumo. Un’esplosione ha svegliato i residenti di via del Priorato, nel centro di Napoli. Una fuga di gas la causa del disastro? Per ora non ci sono conferme su quanto accaduto in una delle traverse di via Salvator Rosa. Quel che si sa invece è che l’esplosione sarebbe avvenuta nell’appartamento dove viveva una donna di 55 anni, originaria dello Sri Lanka, la quale è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Il Messaggero, rientrando a casa la donna avrebbe acceso l’interruttore della corrente elettrica e così si sarebbe verificata l’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che ora stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’abitazione, e gli agenti della polizia, insieme a Protezione civile e pulizia municipale. La donna coinvolta nella violentissima esplosione invece è ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Pare che sia stata condotta lì dai sanitari in codice rosso.

ESPLOSIONE NAPOLI: DONNA ACCENDE LA LUCE E…

La 55enne rimasta ferita nell’esplosione avvenuta nel suo appartamento a Napoli è ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva Grandi ustionati. Lo riporta Sky Tg24, precisando che ha riportato ustioni gravi sulla maggior parte del corpo. Per ora la prognosi resta riservata. Nel frattempo si prova a far luce su quanto accaduto. A tal proposito il comandante della polizia municipale di Napoli, Ciro Esposito, ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno: «L’esplosione della bombola di gas è avvenuta in un terraneo privato, siamo subito intervenuti e abbiamo dovuto chiudere via Salvator Rosa per circa un’ora deviando il traffico in altre strade». Dopo l’esplosione la situazione dal punto di vista del traffico si è complicata in quanto si tratta della principale arteria tra la parte collinare e il centro della città. La zona, inoltre, è interessata dai lavori in corso Vittorio Emanuele, quindi ci sono state ripercussioni forti sulla viabilità. Ora però la situazione sta tornando alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA