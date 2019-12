Napoli, Galleria Vittoria chiusa/ Bus contro facciata: rischio crollo impalcatura

Napoli ha avuto un brusco e inaspettato risveglio: uno snodo di passaggio cruciale per le arterie fondamentali della città, la Galleria Vittoria, è stata chiusa all’improvviso per il potenziale e pericoloso rischio crollo dell’impalcatura sulla facciata di Via Acton. In un comunicato apparso sul portale del Comune di Napoli si avvisva che per colpa di un’impalcatura incrinata, col rischio del crollo del pilone di sostegno, veniva immediatamente chiusa al traffico la Galleria Vittoria. «Le cause – si legge nella nota comunale – sono al vaglio dei tecnici presenti sul posto gia dalle tre del mattino con Protezione civile e Polizia locale, allertata da una pattuglia dei carabinieri, di passaggio in zona. Si stanno già acquisendo i filmati delle telecamere della zona. Si consigliano percorsi alternativi». Dai primi rilievi, spiega poi Napoli Fanpage, pare che ad aver incrinato il pilone sia stato un incidente di un bus contro la facciata e l’impalcatura e che dunque non sia colpa delle pessime condizioni meteo di questi ultimi giorni, come si sospettava in un primo momento.

CHIUSA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI: LE ALTERNATIVE

«A causa dell’impalcatura inclinata e a rischio crollo sul versante di via Acton, la galleria Vittoria a Napoli è stata chiusa al traffico veicolare deviato su via Generale Orsini e Nazario Sauro», spiegava stamattina l’agenzia “Muoversi in Campania” per informare dell’incidente e delle primissime alternative consigliate ai cittadini di Napoli. I Vigili della Polizia Locale di Napoli hanno poi emesso una nota per consigliare il tracciato migliore da seguire durante la chiusura, per ora a tempo indeterminato, della Galleria snodo cruciale del traffico napoletano: «a causa della chiusura della Galleria Vittoria per il cedimento del pilone (su cui sono in corso accertamenti sulle cause) si consiglia il percorso alternativo da via Caracciolo verso il centro: via Arcoleo, via Chiatamone, via Nazario sauro, via Acton. Su via Acton venendo da piazza Municipio è possibile raggiungere solo la zona di Santa Lucia. Dalla zona Chiaia si può utilizzare il Corso Vittorio Emanuele o la tangenziale uscita fuorigrotta. La Zona a traffico limitato di via Domenico Morelli è momentaneamente sospesa». Negli scorsi mesi la Galleria Vittoria era già stata soggetta a parziali o anche totali chiusure per la caduta di calcinacci e per l’intera debolezza strutturale della facciata: i lavori di ristrutturazione procedono però al rilento e ora con il pilone incrinato il rischio di una tragedia era troppo alto per rinviare ulteriormente la chiusura completa del tunnel.

