Napoli, giocatori nei bidoni immondizia per crioterapia/ Esplode l’ironia sui social

Ha fatto il giro del web, scatenando l’ironia insensata della rete, la foto che vuole i calciatori del Napoli “allenarsi” nei bidoni dell’immondizia. Uno scatto che vede protagonisti i giocatori del club partenopeo mentre si stanno sottoponendo ad una seduta di crioterapia, la terapia in cui gli atleti si immergono nel ghiaccio, e che permette di ottenere diversi benefici al fisico dello stesso sportivo, a cominciare dallo smaltimento delle tossine tossiche. Fatto sta che l’associazione fra Napoli, immondizia e bidoni, ha appunto scatenato i social, e sono molti coloro che hanno deciso di ironizzare sullo scatto incriminato. Il Napoli calcio non ha fatto nulla di così trascendentale, anche perchè, lontano dal centro sportivo di casa, ha dovuto adattarsi per far effettuare la crioterapia ai propri atleti, e i bidoni dell’immondizia sono apparsi evidentemente i più consoni per lo scopo.

NAPOLI, CALCIATORI FANNO CRIOTERAPIA NEI BIDONI DELL’IMMONDIZIA: LA REPLICA DELLA SOCIETA’

Pronta la replica alle malelingue dello stesso club azzurro, che attraverso Twitter ha scritto: “E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune”. Quindi il Napoli calcio ha aggiunto che i bidoni dell’immondizia sono stati usati perchè “molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita”, ed anche perchè “rispondono alle esigenze del protocollo Covid”, che impone che ogni giocatore si immerga da solo. I bidoni, rassicura la società Napoli “non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono sanificati 3 volte al giorno”, ricordando che non è l’unica squadra ad effettuare questa pratica. Chissà se i detrattori saranno soddisfatti delle risposte fornite dalla società campana, nel frattempo, i giocatori si sono immersi nei bidoni dell’immondizia senza troppi problemi, quelli che invece si sono fatti molti naviganti del web…



