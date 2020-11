Napoli, in arrivo esercito e Protezione Civile?/ A Trinitapoli “sentinelle” con Rdc

Esercito e Protezione civile in campo a Napoli per gestire l’emergenza coronavirus. Stando a quanto riportato dall’AdnKronos, nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza si sarebbe valutato di mandare l’esercito e la Protezione civile a Napoli per dare supporto e sostegno alle strutture sanitarie in affanno a causa della seconda ondata. Inoltre, secondo l’idea caldeggiata anche dal presidente del Consiglio, verrebbero allestiti ospedali da campo. Dunque, questa iniziativa non sarebbe legata a timori per l’ordine pubblico. Sulla crisi sanitaria a Napoli sta lavorando anche il sindaco Luigi de Magistris, il quale sarebbe pronto a varare venerdì 13 novembre un provvedimento per provare a contenere la diffusione del Covid nella città partenopea. Ma sarà adottato dopo averne discusso prima col prefetto Marco Valentini. Secondo quanto appreso dall’Ansa, sarebbe un provvedimento “ampio” che non contempla la chiusura di singole strade.

A TRINITAPOLI PERSONE CON RDC DIVENTANO “SENTINELLE”

A Trinitapoli, in Puglia, il sindaco ha deciso di introdurre delle sentinelle anti-assembramenti. Qui sei cittadini percepiscono il Reddito di cittadinanza e di dignità, allora Emanuele Losapio ha deciso di impiegarli per sorvegliare le strade. Devono segnalare alle Forze dell’ordine e alla Polizia locale eventuali trasgressori dell’ordinanza anti-Covid e dei Dpcm. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, vigileranno con una pettorina davanti agli esercizi commerciali, collaborando con gli esercenti affinché non si verifichino situazioni che favoriscano contagi. «L’amministrazione comunale ha inteso così utilizzare risorse umane a disposizione, secondo le vigenti normative su Rdc e Red, impegnandole a supporto di chi è preposto all’intervento», la spiegazione fornita dal sindaco di Trinitapoli. Con questa stretta, giudicata necessaria, si vuole provare ad abbassare la curva dei contagi. «Serve da parte di tutti il massimo rispetto delle regole, per evitare il peggio per la salute e l’economia», ha concluso Losapio.



