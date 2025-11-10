Napoli, incontro tra Antonio Conte e la società: le parti analizzeranno tutti i dettagli. Possibile addio shock come alla Juventus? (10 novembre 2025)

NAPOLI, INCONTRO TRA ANTONIO CONTE E LA SOCIETÀ: LA SITUAZIONE

Napoli, incontro tra Antonio Conte e la società. La sconfitta senza attenuanti di Bologna è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella testa del tecnico campione d’Italia e come riporta Matteo Moretto, questa sosta per le Nazionali in casa Azzurra inizia con un colloquio.

Conte dichiarazioni shock dopo la sconfitta con il PSV/ Attacco diretto anche da Lang (22 ottobre 2025)

Infatti è previsto in giornata in questo lunedì 10 novembre 2025 un faccia a faccia tra l’allenatore e la dirigenza. Come racconta Moretto, questo incontro servirà “per come come e se andare avanti insieme“, un po’ com’era successo quest’estate prima della conferma.

“Le parti – si legge – analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato“. In poche parole, potrebbe essere addirittura una giornata chiave per il futuro del Napoli attualmente quarto in classifica, ma comunque a due punti dalla vetta.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, ritrovata morta la 14enne scomparsa ad Afragola (28 maggio 2025)

NAPOLI, INCONTRO TRA ANTONIO CONTE E LA SOCIETÀ: LE DICHIARAZIONI

L’incontro tra Antonio Conte e la società, per quanto possa avere una rilevanza incredibile, non coglie in realtà molti di sorpresa. Come vi abbiamo anticipato, le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa al Dall’Ara non era state affatto leggere.

“Quest’anno stiamo facendo molta fatica perché non siamo squadra – spiega Conte -. Mi prendo tutta la responsabilità, ma diventa difficile anche per l’allenatore se riuscirà a cambiare questa cosa. Trapianti di cuore non si possono fare”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Liverpool: auto sulla folla, escluso terrorismo (27 maggio 2025)

Antonio ha poi proseguito: “Ognuno di noi deve ritrovare lo spirito, il cuore, la cattiveria. Io non voglio accompagnare un morto. Le cose si fanno, ma bisogna vedere come si fanno. Una cosa è fare il compitino, un’altra è giocare in una squadra con altissime aspettative. Ognuno sta pensando al suo orticello, l’avevo già visto questo e quindi voglio parlare bene con il club. Tre settimana fa ho già affrontato questa problema, ma evidentemente è stato inutile”

Conte analizza anche il campo dicendo “Non posso non essere preoccupato, cinque sconfitte da inizio anno sono troppe”. I partenopei hanno fatti perso in Champions League contro Manchester City e PSV (il pesante 6-2) e ben tre volte in campionato con Milan, Como e Bologna.

NAPOLI, INCONTRO TRA ANTONIO CONTE E LA SOCIETÀ: LO SCENARIO

Finita la sosta, il Napoli sfiderà l’Atalanta che molto probabilmente verrà guidata da Raffaele Palladino, con cui i contatti sono già ben avviati considerando l’addio di Juric ormai solo una formalità. Il mese di novembre si concluderà con le importantissime sfide con Qarabag in Champions League e Roma all’Olimpico.

Dicembre invece vedrà la sfida di Coppa Italia col Cagliari prima del ritorno di Luciano Spalletti al Maradona per Napoli-Juventus. E poi via con il Benfica di Mourinho in Champions, Udinese in campionato, Milan in Supercoppa e la sfida che chiuderà il 2025 Azzurro ovvero Cremonese-Napoli.

Insomma, sono tante le partite delicate e Conte in primis vuole rassicurazione in tal senso. Anche se non è stato menzionato il calciomercato, non è affatto da escludere che la società possa intervenire durante la sessione invernale, soprattutto per un vice Angussa (Mainoo del Manchester United in pole) e un sostituto di Di Lorenzo, apparso ormai stanco e in difficoltà da diverso tempo.

Nessun allarmismo, almeno per ora, sul possibile addio di Conte ma non si può nemmeno sottovalutare l’incontro di oggi: Antonio non è nuovo a salutare le sue squadre in momenti improvvisi, basti ricordare cosa successe con la Juventus ovvero il 15 luglio 2014 dopo due giorni di preparazione estiva.