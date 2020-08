Napoli, investe uomo sulle strisce e scappa/ Video “È stato sbalzato in aria, poi…”

Incidente choc a Napoli: un’auto investe un uomo sulle strisce pedonali e non si ferma neppure a soccorrerlo. È accaduto nella mattinata del 6 agosto. Erano le 7.30 circa quando un uomo, in corso Vittorio Emanuele, attraversa la strada ma viene investito da un’auto. L’investimento è ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un’attività commerciale della zona, che ha poi inviato il video al consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Antonio, figlio dell’uomo investito, come riportato da Il Messaggero, ha spiegato che il padre è stato «sbalzato in aria» dal pirata della strada che, «invece di prestargli soccorso fugge via». Purtroppo nessuno è riuscito a prendere il numero di targa, quindi pensavano che l’automobilista l’avrebbe fatta franca, ma poi si è costituito, quindi è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. «Per fortuna mio padre sta bene», ha aggiunto. E considerando la dinamica dell’incidente è davvero una fortuna.

NAPOLI, INVESTE UOMO SULLE STRISCE E SCAPPA MA POI…

I consiglieri regionale Francesco Emilio Borrelli e Benedetta Sciannimanica si sono detti in primis felici del fatto che l’uomo investito stia bene. «Questa è la cosa più importante». Ma riflettono anche sul fenomeno della pirateria stradale, che «resta molto preoccupante». E fanno un’altra considerazione: «Se invece di un uomo adulto su quelle strisce ci fosse stato un bambino l’epilogo sarebbe potuto essere molto più drammatico, non vogliamo nemmeno pensarci». Pertanto, chiedono con urgenza che vengano installati dissuasori di velocità nelle strade più critiche, oltre che controlli continui delle forze dell’ordine e pene severe per i pirati della strada. La vicenda ricorda quanto accaduto sempre a Napoli qualche giorno fa, ma in piazza Carlo III, dove una 15enne è morta e una 14enne è rimasta ferita. Entrambe sono state investite dall’auto guidata da un 21enne, ora indagato per omicidio stradale.





