Napoli, lancia figlia di 16 mesi dal balcone: morta/ 35enne tenta il suicidio

Una bimba di 16 mesi è morta a Napoli dopo che è stata lanciata dal balcone dell’appartamento in cui abitava, a San Gennaro Vesuviano. Come riferito dai colleghi di Fanpage, a commettere l’agghiacciante omicidio è stato il padre, un 35enne del posto, attorno alla mezzogiorno di oggi, in via Cozzolino, una delle strade principali dello stesso comune partenopeo. Dopo aver lanciato dalla finestra la bambina, anche il padre si è gettato di sotto, e al momento si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Una volta lanciato l’allarme sono giunti sul posto gli uomini del 118, ma per la bimba di poco più di un anno non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito delle caduta. Nel contempo sono scattate le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire con esattezza l’accaduto e soprattutto capire come sia potuto succedere: perché un padre ha gettato dalla finestra la propria figlia?

NAPOLI, LANCIA FIGLIA DI 16 MESI DAL BALCONE: MORTA

I militari dell’arma stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa, di eventuali passanti e di famigliari, e nel contempo stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona. Si attende ovviamente che il 35enne autore del folle gesto si riprenda totalmente (al momento è piantonato dai carabinieri), per essere poi interrogato. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Fanpage.it, i genitori della piccola vittima erano in via di separazione, e non è ben chiaro se prima dell’omicidio i due stessero litigando. Non è chiara nemmeno la dinamica dei fatti, con l’uomo che avrebbe chiesto alla moglie con un pretesto di andare in un’altra stanza, e a quel punto avrebbe preso con se la figlia, poi gettata di sotto. La sensazione circolante, ma trattasi al momento di ipotesi infondate, è quella di essere di fronte al classico esempio di ripicca nei confronti della compagna, della fidanzata o dell’ex, come già purtroppo accaduto spesso e volentieri in passato.

