Napoli, Linea 1 Metro bloccata/ L’annuncio di Anm: “Circolazione sospesa per guasto”

Mattinata di passione per i passeggeri della metro di Napoli: la Linea 1 è infatti completamente bloccata. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, i viaggiatori che questa mattina si sono recati presso le stazioni della metropolitana per prendere il treno, hanno trovato un amaro avviso ad attenderli, ovvero: “Per guasto tecnico, circolazione sospesa”. Sicuramente un inizio di giornata tutt’altro che piacevole per migliaia di napoletani, costretti quindi a tornare in superficie e a prendere altri mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro, o attrezzarsi in maniera differente.

I treni, come aggiunge Fanpage, sono stati sospesi su tutta la linea, così come è stato confermato anche dall’Anm, l’azienda dei mezzi pubblici di Napoli, che attraverso i propri canali social ha spiegato: “Metro Linea 1: causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull’ intera tratta. Ci scusiamo per il disagio”. Il post è stato condiviso svariate volte con diverse reazioni, mentre i commenti sono stati disabilitati per evitare molto probabilmente situazioni spiacevoli.

NAPOLI, LINEA 1 METRO SOSPESA: IL GUASTO LEGATO ALLE VERIFICHE DI IERI SERA?

La cosa certa è che i passeggeri di Napoli stanno vivendo delle ore di disagio visto che già nella giornata di ieri proprio la Linea 1 della Metro era stata chiusa anticipatamente rispetto alla normale tabella di marcia, per delle attività di verifica sulla stessa: “Anm Informa – il comunicato pubblicato nella giornata di ieri sul sito ufficiale dell’azienda – che per attività di verifica programmata in linea, lunedì 24 Ottobre, la Linea 1 metropolitana anticipa le ultime corse serali prima della chiusura con gli orari di seguito indicati: da Piscinola ore 21.15; da Garibaldi ore 21.40”. Non è ben chiaro se il guasto di oggi sia collegato alle verifiche di ieri, fatto sta che stamane la Linea 1 della Metro di Napoli è totalmente ferma. Da segnalare anche i disagi della funicolare di Chiaia che dal primo ottobre è chiusa per lavori di manutenzione, e che riaprirà solamente a marzo.

