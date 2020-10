Napoli, nuove proteste: 2 mila in piazza/ De Luca: “Pezzi di camorra e antagonisti”

E’ andata in scena una nuova protesta in quel di Napoli. Nella scorsa notte, al quartiere Vomero, circa due mila persone si sono ritrovate in strada per manifestare il proprio dissenso nei confronti del coprifuoco notturno, e delle ultime misure di restrizioni adottate dal governatore De Luca. Una protesta nata sui social, con il tam tam che si è diffuso via web, portando più di due mila persone a scendere in piazza. Nel mirino dei manifestanti anche il nuovo Dpcm di Conte, con la decisione di chiudere palestre, piscine, cinema, teatri, e l’obbligo per bar e ristoranti di abbassare le serrande alle ore 18:00, oltre alla didattica a distanza per tutte le scuole della regione (come stabilito da ordinanza del governatore). La protesta, rispetto a quanto accaduto nella notte fra venerdì e sabato, è stata decisamente più tranquilla, anche perchè il dispiegamento di forze dell’ordine in tenuta anti-sommossa è stato decisamente imponente, e le persone hanno manifestato il proprio dissenso ma senza dare vita a scena di guerriglia urbana.

NAPOLI, NUOVA PROTESTA: OGGI IN PIAZZA I COMMERCIANTI

Alla protesta di ieri del Napoli dovrebbe fare seguito una nuova manifestazione prevista per oggi in corso Secondigliano, nella zona nord del capoluogo campano, indetta solamente dai commercianti: obiettivo, chiedere maggiore libertà e la possibilità di lavorare in totale sicurezza, anche se non sembrano esservi margini per delle marce indietro, anche perchè il Dpcm viene dall’alto, e la regione non ha facoltà di modificarlo allentandone le maglie, se mai, di restringerle. Intanto il governatore De Luca è tornato sulle proteste di venerdì notte a Napoli, condannandole senza mezzi termini: “Venerdì in piazza c’erano tre protagonisti – le parole ai microfoni di Fabio Fazio, durante la puntata di ieri di Che tempo che fa – pezzi di camorra, pezzi di antagonisti, pezzi di neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di qualcos’altro. Sapevamo che sarebbe scattata quella sceneggiata. Si erano dati appuntamento sui social con una parola d’ordine: ‘Scassamm tutt'”.



