Aurelio De Laurentiis annuncia l'inizio dei lavori per il nuovo centro sportivo Napoli: si va verso l'addio a Castel Volturno

Nuovo centro sportivo Napoli, l’annuncio di Aurelio De Laurentiis

Nella giornata di ieri in cui si è chiuso il calciomercato per tutte le squadre italiane e per gran parte dei campionati europei, Aurelio De Laurentiis ha dato una delle notizie più importanti per il mondo azzurro ovvero quella di un nuovo centro sportivo Napoli che prenderà il posto di Castel Volturno la casa dei partenopei da diversi anni. Il presidente della squadra campione d’Italia ha voluto fare questo annuncio ad inizio giornata, prima anche di ufficializzare il colpo importante di Hojlund e il ritorno di Elmas, le ultime aggiunte alla rosa di Antonio Conte.

L’annuncio dell’idea e dell’intenzione di trovare un nuovo centro sportivo per la sua squadra era già stata data qualche mese fa dallo stesso De Laurentiis quando ai microfoni di Radio Crc aveva dichiarato: “Prima pietra per il 1° settembre? Ci metto la mia faccia e la mia parola, io in quella data inizierò i lavori del centro sportivo, forse anche prima, ma il 1° settembre vi garantisco che inizierò i lavori. I soldi li metto io, assolutamente”. La promessa è stata quindi mantenuta dal numero uno del Napoli che dopo questo proverà a spingere anche per un nuovo stadio di proprietà.

Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo 😊 Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno pic.twitter.com/JGRdAVLFFK — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 1, 2025

Nuovo centro sportivo Napoli, la reazione dei tifosi partenopei

Dopo le tante opzioni vagliate per il nuovo centro sportivo Napoli la scelta è ricaduta su Succivo, località del casertano vicina a Gricignano d’Aversa, che ospiterà una struttura all’avanguardia che possa accogliere con strutture di primo piano la prima squadra e i settori giovanili su cui la società sta investendo affinché diventino tra i primi in Italia. I lavori dovranno essere conclusi entro la prossima stagione visto che l’accordo tra la società campana e la struttura di Castel Volturno scadrà a giugno dell’anno prossimo obbligando così la squadra a svolgere la sua preparazione in un’altra località.

Sotto il post social di De Laurentiis si sono raccolti tantissimi tifosi napoletani che si dividono tra quelli più esaltati e che accolgono con entusiasmo la notizia e quelli che criticano la società per aver preso questa decisione troppo in ritardo rispetto allo status che ormai il Napoli ha raggiunto. Una cosa però sembra certa, ormai le contestazioni verso il proprietario degli azzurri sono ai minimi storici, e non potrebbe essere diverso visto quello che nelle ultime tre stagioni il Napoli ha conquistato, oltre ad un decennio in cui la squadra azzurra ha sempre lottato e conquistato la Champions League.