Napoli, omicidio-suicidio in pieno giorno davanti a una scuola di Marano, nell’hinterland del capoluogo campano: è quanto sarebbe accaduto poche ore fa, presunto autore del gesto il 40enne Andrea Izzo. Secondo quanto ricostruito dall’ANSA, avrebbe ucciso a colpi di pistola un uomo di 55 anni, Milko Gargiulo, “reo” di aver avuto una storia con la sua ex (con la quale Izzo avrebbe deciso di riallacciare il rapporto).

Omicidio Ilaria Sula/ La madre di Mark Samson: "L'ho aiutato a ripulire dal sangue", l'indagine si allarga

Stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione a poca distanza da un asilo, sotto gli occhi di mamme e bambini all’ora di ingresso. Andrea Izzo si sarebbe poi tolto la vita in un’altra zona, a nord della città, dopo aver colpito ed essere fuggito in sella al suo scooter.

Saman Abbas, processo appello: chiesto ergastolo per tutta la famiglia/ "Ci sono prove della premeditazione"

Napoli, omicidio-suicidio: Milko Gargiulo ucciso in pieno giorno dal rivale in amore, la foto choc alla ex

Il movente del delitto sarebbe quindi passionale. Izzo avrebbe inseguito Milko Gargiulo, che si trovava a bordo della sua auto, e una volta raggiunto avrebbe aperto il fuoco con una pistola regolarmente detenuta. I colpi esplosi all’indirizzo della vittima sarebbero almeno 5.

Secondo quanto trapelato, Andrea Izzo aveva riallacciato i rapporti con la sua ex e la scoperta di alcuni messaggi di Gargiulo sul telefono della donna avrebbero innescato la furia omicida. Pare che il 55enne avesse avuto una relazione con lei e che Izzo lo avesse minacciato in varie occasioni spingendolo a sporgere denuncia. In queste ore, gli investigatori stanno vagliando il racconto di potenziali testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e capire se sia stato premeditato. Subito dopo l’omicidio e prima di suicidarsi, Andrea Izzo avrebbe fotografato il cadavere di Milko Gargiulo e avrebbe inviato il macabro scatto alla ex compagna.

Liliana Resinovich, legale di Sebastiano Visintin/ "Basta andare in tv, dice sciocchezze. Procura lo indaghi"