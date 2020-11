Napoli, respinto ricorso per il 3-0 con la Juventus/ Confermata la penalizzazione

È stato respinto il ricorso del Napoli per il 3-0 a tavolino deciso dal giudice sportivo contro la Juventus. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha dunque respinto quanto presentato dagli azzurri, confermando anche il punto di penalizzazione inflitto dopo che il 4 ottobre scorso non si era disputato il match all’Allianz Stadium. La squadra azzurra non raggiunse Torino perché bloccato dall’Asl campana in seguito alla positività di Elmas e Zielinski al Coronavirus. La Corte ribadisce: “Il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, lealtà, probità e sano agonismo. Tale principio non risulta essere stato rispettato in questo caso dalla società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la gara risulta teso a precostituirsi, per così dire, un alibi per non giocare la partita”.

Napoli, respinto ricorso per 3-0 contro la Juventus: parla Ziliani

Non si fermano le polemiche dopo che il Napoli si è visto respingere il ricorso per il 3-0 a tavolino contro la Juventus. Su Twitter è intervenuto Paolo Ziliani che molto spesso in passato si è schierato contro i bianconeri facendo adirare i suoi colleghi di fede bianconera e i tifosi della vecchia signora: “Al Collegio di Garanzia del Coni, in terzo grado, il Napoli vedrà accolto il ricorso. Anche questa inaudita telenovela passerà agli archi del sempre più ridicolo calcio italiano”. Al momento la società e il Presidente Aurelio De Laurentiis hanno deciso di non sbilanciarsi anche perché probabilmente a consulto con i legali che si sono occupati della vicenda.



