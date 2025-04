Sono state ore di apprensione e preoccupazione quelle vissute all’interno del comune di San Giorgio a Cremano – che fa parte dell’area metropolitana di Napoli – protagonista in mattinata del rapimento del 15enne Mattia Maddaluno, poi ritrovato, liberato e restituito alla famiglia dagli inquirenti qualche ora più tardi in perfette condizioni di salute anche se – naturalmente – in stato di choc: sul caso sta attualmente indagando la Squadra mobile di Napoli coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, con l’ipotesi più accreditata (ma non ancora confermata dagli agenti) che si sia trattato di un rapimento a scopo estorsivo visto che il giovane è figlio di un noto imprenditore di Barra.

Napoli, 15enne rapito in mattinata: un passante lancia l’allarme e poche ore dopo viene individuato e liberato

Stando alle primissime ricostruzioni, erano circa le 8 del mattino con il 15enne che in quel momento si stava dirigendo alla sua auto 50ino parcheggiata sotto casa per recarsi a scuola: in quel momento un furgone anonimo l’avrebbe approcciato, un paio di uomini sono scesi e l’hanno incappucciato prima di spingerlo a forza dentro al loro veicolo ed allontanarsi dalla scena a grande velocità; il tutto – però – sotto gli occhi increduli di un residente che ha assistito impotente al rapimento lanciando immediatamente l’allarme che in pochi minuti è rimbalzato sui social facendo il giro del web e del piccolo comune alle porte di Napoli.

Gli agenti della Squadra mobile di Napoli – naturalmente – si sono immediatamente attivati per ritrovare il ragazzino e nell’arco di qualche ora sono riusciti a risalire al furgone utilizzato per il rapimento scoprendo anche che era stato rubato qualche giorno fa, individuando poco dopo anche il giovane protagonista del rapimento che è stato immediatamente liberato: l’ipotesi – appunto – è che i rapitori volessero chiedere un riscatto al padre imprenditore, ma probabilmente allertati dal tam-tam sui social hanno deciso di cambiare programma ed abbandonare il ragazzino prima di dileguarsi; mentre ad ora resta incerta la loro identità.