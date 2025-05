Con la penultima giornata del Campionato di Serie A che sta per entrare nel vivo, e la possibilità matematica che il Napoli scopra di aver vinto il quarto scudetto della sua storia – peraltro a due passi dal terzo, vinto solamente lo scorso anno –, il Comune partenopeo ha già deciso di correre ai ripari per l’eventuale festa dello scudetto spontanea che potrebbe scoppiare in serata per le strade del capoluogo campano: solamente ieri, infatti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza contenente una serie di divieti e disposizioni utili a garantire l’ordine e la sicurezza per le strade.

L’ordinanza del sindaco di Napoli è già entrata in vigore in larga parte nella giornata di ieri, ma prima di arrivare a tutti i vari divieti previsti è importante ricordare che proprio in questo momento il Parma sta sfidando in casa gli azzurri, con l’Inter che nel frattempo se la gioca contro la Lazio a San Siro: se i calciatori partenopei dovessero avere la meglio e, al contempo, i nerazzurri la peggio, allora i napoletani potrebbero avere la certezza matematica – pur in precedenza rispetto alla finalissima – di essere i titolari dello scudetto, aggiudicandosi il secondo Campionato di fila.

Napoli si prepara alla festa dello scudetto: tutti i divieti disposti dal sindaco Gaetano Manfredi

Venendo a noi, la disposizione più importante da parte del sindaco Manfredi riguarda l’istituzione di una “zona azzurra” in cui sarà possibile circolare solamente a piedi fino a quando le esigenze di ordine non saranno giudicate superate: grosso modo, l’area designata include tutto il centro storico di Napoli, il lungomare di via Caracciolo e quello di via Partenope, con l’accesso controllato da una novantina di posti di blocco distribuiti sulle vie di accesso e limitato ai soli mezzi di soccorso, di emergenza o che godono di un permesso speciale.

Al contempo, sono stati aumentati i presìdi da parte delle forze dell’ordine all’interno della zona azzurra (anche in corrispondenza dei monumenti preventivamente transennati e della Fontana del Carciofo, dove sono vietati i tuffi), e fino alle ore 12:00 di domani è stato disposto il divieto di sosta in un raggio di 300 metri dagli ospedali partenopei: contestualmente, sono stati allestiti quattro presìdi medici in piazza del Plebiscito, piazza Garibaldi, piazza del Gesù e piazza Vittoria; mentre, in tutta l’area, sarà fatto fermo divieto di servire bibite in bottiglie (plastica, vetro, tetrapak e qualsiasi altro materiale) e di utilizzare petardi e fuochi d’artificio.