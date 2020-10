NAPOLI, SCONTRI ANTI-COPRIFUOCO/ Video: De Luca invoca lockdown, assalto alla Regione

La protesta anti-coprifuoco infuria a Napoli. Nel pomeriggio il presidente della Regione Campania, De Luca, aveva invocato la necessità di un nuovo lockdown generale per contrastare il dilagare della pandemia da coronavirus. I contagi si sono impennati di nuovo in Campania e De Luca ha chiesto al Governo almeno 30 giorni di chiusura, altrimenti avrebbe agito autonomamente entro il weekend per quel che concerne la Campania. I video girati nella notte sono eloquenti: un nutrito gruppo di persone è sceso in piazza a Napoli ed è riuscito a rompere il cordone di protezione della polizia. Ne è scaturita immediatamente una forte tensione tra manifestanti e forze dell’ordine: si è udito distintamente lo scoppio di petardi, quindi sono partite le cariche della polizia in assetto antisommossa, visibili nella notta colonne di auto sul lungomare Caracciolo. I manifestanti, senza mascherina, hanno espresso la loro rabbia per la nuova potenziale chiusura, con l’esplosione di bombe carta e cassonetti incendiati.

SCONTRI NAPOLI, IL QUESTORE: “COMPORTAMENTI CRIMINALI”

I disordini sono iniziati allo scoccare delle ore 23, orario di inizio del coprifuoco previsto dall’ordinanza regionale disposta propria da De Luca. Ci sono voluti solo pochi minuti prima che si scatenasse un fitto lancio di oggetti contro le forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Poco dopo la mezzanotte si è espresso sull’accaduto il questore Alessandro Giuliano con una dichiarazione rilasciata ai media: “Questa sera abbiamo assistito a veri e propri comportamenti criminali verso le forze dell’ordine. Nessuna condizione di disagio, per quanto umanamente comprensibile, può in alcun modo giustificare la violenza.” Non risulterebbero comunque, dopo una prima verifica, feriti tra le forze dell’ordine né tra i manifestanti. Da segnalare durante i disordini anche un’aggressione a una troupe televisiva di Sky Tg24 che stava testimoniando gli scontri con un servizio del giornalista Paolo Fratter: poco dopo l’una di notte la tensione è calata, anche se un centinaio di manifestanti hanno continuato a stazionare in via Cesario Console.

A #Napoli esplode la protesta contro le decisioni di #DeLuca. A coprifuoco iniziato, manifestazioni e cori contro presidente regionale e governo. (Sound on) (1/n) pic.twitter.com/FxKAdMIqvP — Rassegnatweet (@rassegnagram) October 23, 2020

Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l’ordinanza del coprifuoco, le immagini sono in diretta: disobbedienza civile in corso. #RadioSavana pic.twitter.com/IeHeQMF3z9 — RadioSavana (@RadioSavana) October 23, 2020

Napoli c’è! Protesta in massa della popolazione contro il lockdown al grido di “libertà, dignità e lavoro”. Bloccate intere via della città: la Polizia in assetto antisommossa decide di non intervenire e marcia insieme ai cittadini. Napoli cuore pulsante dell’Italia. #RadioSavana pic.twitter.com/snbLYpMmVZ — RadioSavana (@RadioSavana) October 23, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA