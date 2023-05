Napoli, scontri tra tifosi a Udine/ Video, invasione di campo: interviene la Polizia

La festa per lo scudetto del Napoli è iniziata a Udine dopo il pari della trentatreesima giornata di Serie A, ma è stata macchiata da alcuni scontri tra tifosi alla “Dacia Arena”. I supporters partenopei presenti nel settore ospiti, al triplice fischio, hanno infatti dato il via ad una invasione di campo che sarebbe dovuta essere pacifica. Gli ultras di casa, tuttavia, sono scesi anche loro sul terreno di gioco e li hanno affrontati.

Sul rettangolo verde si è presto scatenato il caos, soprattutto in virtù della violenza perpetrata da alcune decine di tifosi friulani, che come riportato da Rai Radio1, sono arrivati con cinghie e bastoni alla mano nel tentativo di colpire i tifosi avversari, che volevano festeggiare insieme alla squadra. Buona parte dei supporters ospiti, soprattutto le famiglie con bambini, si è dunque immediatamente allontanata. Qualcuno, invece, ha dato vita a dei faccia a faccia. La Polizia è alla fine intervenuta per riportare alla calma la situazione.

Napoli, scontri tra tifosi a Udine: i video della festa e del caos

La prima festa del Napoli alla “Dacia Arena” per lo scudetto si è dunque tramutata nel caos a causa degli scontri con i tifosi a Udine. Per fortuna però non ci sono stati né feriti né disordini seri grazie al pronto intervento degli addetti alla sicurezza sul campo. Gli ultras friulani si sono poco dopo ritirati, mentre i supporters azzurri sono rimasti per qualche minuto sul terreno di gioco a caccia di qualche cimelio: dalle zolle di erba alle bandierine, fino ovviamente alle maglie e ai pantaloncini donati dai calciatori azzurri.

Le telecamere hanno ripreso questi momenti che entreranno di diritto nella storia del club partenopeo. I veri festeggiamenti, tuttavia, si stanno svolgendo nel capoluogo campano, dove è attesa la squadra di Luciano Spalletti nelle prossime ore.

