Nella primissima mattinata il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza per tenere le scuole chiuse oggi – ovviamente giovedì 13 marzo 2025 – nei comuni e nelle aree napoletane più vicine all’epicentro del violento terremoto che questa notte ha interessato ancora una volta l’area dei Campi Flegrei: una decisione presa naturalmente in via del tutto precauzionale per permettere ai Vigili del Fuoco di condurre tutte le verifiche del caso rispetto alla stabilità e alla tenuta degli edifici maggiormente coinvolti dal violento sisma nell’area di Napoli e che – almeno, stando alle informazioni disponibili fino a questo momento – non sembra avrà un seguito anche nella giornata di domani quando gli istituti scolastici dovrebbero riaprire i battenti.

CEI ‘allontana’ voci su dimissioni Papa Francesco/ “Dal letto del Gemelli cattedra solida di carità e unità”

Soffermandoci – comunque – su quello che sappiamo fino a questo punto, l’ordinanza per tenere le scuole chiuse oggi interesserà tutti gli istituti di ogni ordine e grado che si trovano sul territorio del comune di Pozzuoli e nella decima municipalità napoletana tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta; includendo – ovviamente oltre ad asili, materne, elementari, medie e superiori – anche le sedi dell’università napoletana Federico II che si trovano a Fuorigrotta, ad Agnano e a Monte Sant’Angelo.

Omicidio Cerciello Rega, terzo processo d'appello per Gabriel Hjorth/ Corte valuterà nuovo sconto di pena

Napoli: oltre che nelle scuole chiuse oggi i Vigili del Fuoco impegnati in 185 verifiche di stabilità

Complessivamente – dicevamo già prima – per ora non sembra che la scelta di tenere le scuole chiuse oggi avrà un seguito anche domani, ma tutto dipenderà dai risultati delle verifiche tecniche che verranno svolte nel corso della giornata odierna dai Vigili del Fuoco; ovviamente fermo restando che nel frattempo non si verifichino altri terremoti di pari o superiore entità rispetto a quello già particolarmente violento – con una mangiato di 4.4 – che è stato registrato nel pieno della notte attorno all’1:25 dall’Ingv.

Andrea Prospero/ Dalle carte clonate, ai bitcoin, famigliari concordi: “Non era tipo da queste cose”

Stando alle notizie che arrivano da Napoli, attualmente nelle verifiche strutturali – che ovviamente si estendono anche oltre alle scuole, includendo i vari edifici pubblici e quelli privati per i quali è stata lanciata una segnalazione – sono coinvolti più di 200 Vigili del fuoco: complessivamente erano stati previsti 185 interventi dei quali 50 sono stati svolti nel corso della mattinata con esiti del tutto positivi dal punto di vista della stabilità strutturale.