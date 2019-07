Napoli, serenata blocca la via/ Video, i vigili urbani passano senza far nulla

Una serenata ha bloccato una via di Napoli nel quartiere Pianura. Peccato che anche i vigili, vedendo che la strada era stata invasa dai residenti della zona, non siano intervenuti per fare sgomberare la via e favorire la circolazione di auto, moto e quant’altro. Il tutto è stato postato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, che ha pubblicato il video sulla propria pagina Instragram. Ad un certo punto l’autore del filmato inquadra l’arrivo dei vigili urbani, e si vedono gli stessi che scendono dall’auto e si fermano a parlare con le persone presenti. «Qua per farsi una chiacchierata», commenta l’autore del video, che poi inquadra la stessa auto della polizia municipale sfilare lentamente fra la folla di gente, e allontanarsi fra gli applausi e i fischi dei presenti.

NAPOLI, SERENATA BLOCCA LA VIA: VIDEO

«Restiamo basiti – il successivo commento di Borrelli – dinanzi quanto si evince in un video che ci è stato inoltrato da un cittadino. Il video, realizzato nel quartiere napoletano di Pianura, mostra l’ennesima promessa di matrimonio in strada, con decine di persone in via Salvador Dalì ad occupare la carreggiata. Il fatto più grave è che sul posto sopraggiunge un’automobile della polizia municipale che, dopo un po’, va via senza intervenire, tra gli applausi dei presenti». Borrelli si domanda come sia possibile che gli agenti non sono intervenuti per sgomberare la via occupata, a seguito di una serenata che non era stata palesemente autorizzata. «Abbiamo inviato una nota alla polizia municipale – fa sapere il consigliere comunale – per chiedere il motivo del mancato intervento degli agenti attestatisi sul posto. Purtroppo le promesse di matrimonio in strada sono diventate una pessima abitudine, tra l’altro molto pericolosa. Rappresentano un ostacolo per i mezzi di soccorso ed espongono al rischio di un investimento le persone che stazionano sulla sede stradale per assistere all’evento».





