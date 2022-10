NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE/ Pratica risolta nel 1° tempo! (Champions League)

NAPOLI SI QUALIFICA SE… TUTTO FACILE NEL PRIMO TEMPO!

Il Napoli è ormai qualificato agli ottavi di Champions League. Basta il primo tempo al Diego Armando Maradona: come noto, i partenopei iniziavano la quarta giornata nel gruppo A con il primo posto in classifica, a punteggio pieno e 6 lunghezze di vantaggio sull’Ajax terzo. Dopo 3 minuti Hirving Lozano ha sbloccato il risultato, appena dopo il quarto d’ora Giacomo Raspadori, ancora in gol, ha raddoppiato: si profila una goleada sulla scia di quella di Amsterdam otto giorni fa, la cosa più importante al netto del risultato è che il Napoli in questo momento ha 12 punti in classifica, vola a +9 sull’Ajax e di conseguenza è qualificato agli ottavi di Champions League.

Nella “peggiore” delle ipotesi questa sera, ovvero una vittoria dei Rangers sul Liverpool, sarebbe +9 anche sugli scozzesi ma, soprattutto, un grande vantaggio nel blindare il primo posto nel gruppo A (a quel punto basterebbe non perdere ad Anfield con più di tre gol di scarto o almeno pareggiare in casa contro i Rangers). Insomma, un Napoli che ancora una volta sta dominando: lo avevamo detto, non era questione di se ma di quando sarebbe stato qualificato agli ottavi di Champions League, e sembra che la risposta giusta sia che la qualificazione arriverà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

I RISULTATI UTILI CONTRO L’AJAX PER GLI OTTAVI

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League? Con tutte le precauzioni del caso, ormai non è più una questione di se ma di quando: dopo tre giornate nel gruppo A i partenopei sono a punteggio pieno e la classifica parla chiaro. Napoli a quota 9 punti, Liverpool a 6, poi abbiamo Ajax a 3 e Rangers ancora fermi al palo. Alle ore 18:45 si gioca Napoli Ajax, una partita che otto giorni fa ad Amsterdam è finita 6-1 in favore degli azzurri: al Napoli b asta un pareggio per ottenere la qualificazione agli ottavi, perché a quel punto sarebbe ufficiale il vantaggio nella doppia sfida sui Lancieri che non potrebbero più operare l’aggancio.

Dunque, possiamo dirlo senza timore di smentita, per il Napoli di Luciano Spalletti ormai è fatta: anche mancando la qualificazione questa sera, vale a dire perdendo contro l’Ajax, ci sarebbe poi tutto il tempo di racimolare quei punti utili a proseguire verso gli ottavi di finale, sfruttando anche l’incrocio tra gli olandesi e il Liverpool che impedirà a entrambe di fare percorso netto da qui alla fine del girone. Interessante invece vedere se il Napoli potrà chiudere al primo posto nel gruppo A di Champions League, e anche in questo caso andiamo a vedere in che modo Spalletti potrebbe centrare anche questo obiettivo.

NAPOLI SI QUALIFICA SE… LA SITUAZIONE PER IL PRIMO POSTO

Il Napoli dunque è quasi qualificato agli ottavi di Champions League, ma naturalmente vuole anche giocarsi il primo posto nel girone: questo è un traguardo che non potrà essere aritmetico questa sera, il motivo risiede nel fatto che i partenopei hanno 3 punti di vantaggio sul Liverpool ma devono ancora andare a giocare ad Anfield. Dunque anche nel caso in cui i Reds dovessero perdere questa sera ad Ibrox, il Napoli non sarebbe aritmeticamente primo nemmeno con la vittoria: il Liverpool potrebbe sempre imporsi sugli azzurri con quattro gol di scarto e tenere viva la questione sino all’ultima giornata.

Certo anche qui la situazione è assolutamente favorevole: di fatto al Napoli basterebbe, in condizioni normali, pareggiare ad Anfield per ottenere il primo posto nel girone. Tuttavia è giusto procedere un passo per volta: prima scopriremo se il Napoli si qualificherà agli ottavi di Champions League e potrebbe volerci solo qualche ora, poi si andrà a caccia del primato nel girone per avere, almeno sulla carta visto che non si può mai dire con assoluta certezza, un accoppiamento più morbido in sede di sorteggio…











