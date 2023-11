NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE/ In campo al Bernabeu! (Champions League, 29 novembre 2023)

NAPOLI SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE, SI COMINCIA!

Stiamo per scoprire se il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League, perché la partita del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid sta per cominciare. È un incrocio anche particolare tra i due allenatori: Walter Mazzarri, tornato sulla panchina del Napoli 11 anni dopo quell’ottavo di Champions League quasi superato contro il Chelsea (che poi avrebbe vinto il titolo) sfida Carlo Ancelotti che dei partenopei è un ex, essendo arrivato in città nel 2018 per prendere il posto di Maurizio Sarri. Missione difficile anche per uno come lui, che aveva condotto la squadra al secondo posto in Serie A (ma lontanissimo dalla Juventus) e nella stagione seguente era stato esonerato: celeberrimo era stato l’ammutinamento di parte dello spogliatoio.

Diretta/ Bayern Copenaghen (risultato 0-0) streaming video tv: intervallo (oggi 29 novembre 2023)

Da qui la decisione di sostituire Ancelotti con Gennaro Gattuso che, ironia della sorte, al termine della stagione avrebbe vinto la Coppa Italia battendo la Juventus, allenata da Sarri. Ancelotti si sarebbe ampiamente rifatto: tornato al Real Madrid, nel 2022 avrebbe vinto la Champions League, la sua seconda come allenatore dei blancos (dopo la Decima del 2014) e la quarta da allenatore. Chi avrà la meglio questa sera tra lui e Mazzarri? Vediamo, soprattutto se il Napoli si qualificherà agli ottavi di Champions League con una giornata di anticipo: la partita del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid può finalmente cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Arsenal Lens (risultato 5-0) streaming video tv: Gunners devastanti! (oggi 29 novembre 2023)

CHAMPIONS LEAGUE, COSA SERVE AL BERNABEU?

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League? La risposta potrebbe arrivare questa sera al Santiago Bernabeu, perché è in programma Real Madrid Napoli per la quinta giornata del gruppo C. La situazione di classifica nel girone parla chiaro: il Real Madrid è già qualificato avendo sempre vinto (ricordiamo il 3-2 del Diego Armando Maradona), ha 12 punti ed è irraggiungibile per la seconda in classifica, che è lo Sporting Braga che di punti ne ha 3, frutto della vittoria contro l’Union Berlino (con un’incredibile rimonta) e poi di tre sconfitte maturate contro i blancos (due volte) e il Napoli, che era andato a vincere al Municipal della città portoghese.

Diretta/ Real Madrid Napoli (risultato 2-1) streaming video tv: chance per Zielinski (29 novembre 2023)

L’Union Berlino ha un punto ed è tagliato fuori dalla corsa, ma avendo pareggiato al Maradona ha complicato leggermente i piani del Napoli: i partenopei hanno 7 punti, mancano due giornate al termine del girone e, di conseguenza, la qualificazione agli ottavi arriverebbe almeno confermando il divario nei confronti del Braga, che attualmente è di 4 lunghezze. Il Braga, ricordiamo, giocherà questa sera in casa contro l’Union Berlino; è possibile, anzi probabile, che il Napoli debba aspettare l’ultima giornata del gruppo C per qualificarsi agli ottavi di Champions League ma adesso andiamo a studiare quali siano i risultati utili alla squadra partenopea nella partita di questa sera.

I RISULTATI UTILI AL NAPOLI

Il Napoli dunque può già qualificarsi agli ottavi di Champions League nella trasferta di Madrid: la vittoria sarebbe un risultato sufficiente, perché nella peggiore delle ipotesi (ovvero una vittoria del Braga) i partenopei resterebbero a +4 sui portoghesi, non dovendo temere per la sfida diretta. Non solo: il Napoli chiaramente sarebbe qualificato anche pareggiando o perdendo, ma perché sia così il Braga non dovrebbe fare meglio del risultato dei partenopei. Ovvero: se il Napoli dovesse pareggiare, basterebbe che lofacesse anche la squadra lusitana; con il Napoli sconfitto, dovrà perdere anche il Braga contro l’Union Berlino. Qualunque altra combinazione rimanderebbe tutto all’ultima giornata, ma chiaramente con delle differenze.

Lo scenario peggiore per il Napoli, che stasera ritrova Walter Mazzarri in Champions League dopo 11 anni, è quello di una sconfitta contro il Real Madrid e una contemporanea vittoria del Braga: a quel punto i partenopei avrebbero 7 punti contro i 6 dei portoghesi. Tutto sommato però cambierebbe davvero poco: il Braga comunque non può sorpassare il Napoli in classifica, di conseguenza in ogni caso al Napoli basterà pareggiare contro i portoghesi per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Meglio sarebbe chiudere il discorso tra qualche ora…











© RIPRODUZIONE RISERVATA