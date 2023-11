Napoli si qualifica agli ottavi se/ Champions League, risultati utili contro Union Berlino (8 novembre 2023)

NAPOLI SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE, OTTAVI VICINI

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League? Diciamolo subito: non stasera, non aritmeticamente, ma la situazione nel gruppo C è davvero rosea per i partenopei a poche ore da Napoli Union Berlino, che si gioca alle ore 18:45. Alle ore 21:00 è in programma Real Madrid Braga: lo scenario per la squadra di Rudi Garcia è davvero ottimo comunque lo si giri, la classifica del gruppo C è “classica” nel senso che c’è una squadra – i blancos – che ha sempre vinto, un’altra che è il Napoli con due successi e la sconfitta contro la capolista, poi appunto il Braga che ha 3 punti frutto del successo sull’Union Berlino, fanalino di coda a quota 0.

Insomma: il Napoli, grazie al colpo nella capitale tedesca, si è davvero messo al riparo da brutte sorprese e di fatto ha la grande possibilità di chiudere già questa sera. Come detto, non in maniera aritmetica: resterebbe infatti un piccolo dettaglio da limare, ma siamo per l’appunto al pelo nell’uovo perché la realtà è che, vincendo questa sera contro l’Union Berlino, il Napoli sarebbe sostanzialmente agli ottavi di Champions League. Adesso, per capire quali siano i risultati utili alla banda di Rudi Garcia contro i tedeschi, analizziamo meglio il quadro nel gruppo C di Champions League avvicinandoci alla quarta giornata.

I RISULTATI UTILI PER IL NAPOLI

I risultati utili perché il Napoli si qualifichi agli ottavi di Champions League sono essenzialmente due: pareggio e vittoria. Con un successo, i partenopei salirebbero a 9 punti in classifica; qui dovrebbero chiedere una mano al Real Madrid, che ospita il Braga e in caso di vittoria terrebbe i lusitani a quota 3 punti. Ecco allora l’inghippo: c’è sempre la possibilità che il Braga batta il Napoli al Diego Armando Maradona e poi vinca contro l’Union Berlino, contemporaneamente il ko azzurro al Santiago Bernabeu porterebbe i lusitani a qualificarsi se avessero battuto il Napoli con almeno due gol di scarto, o nelle ultime due giornate portino la differenza reti a migliorare rispetto a quella dei partenopei.

Dunque, diciamola in questo modo: vincendo contro l’Union Berlino, e assistendo alla sconfitta del Braga a Madrid, il Napoli sarebbe quasi qualificato agli ottavi di Champions League nel senso che gli basterebbe fare un punto contro i portoghesi o l’Union Berlino negli ultimi due turni, oppure il Braga dovrebbe mancare il successo contro i tedeschi. La partita determinante alla fine sarà quella contro lo Sporting Braga, che però si giocherà al Diego Armando Maradona; certo, le cose cambierebbero se la squadra di Artur Jorge dovesse clamorosamente espugnare il Bernabeu, o il Napoli perdere in casa contro una formazione in crisi…











