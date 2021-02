Napoli si qualifica agli ottavi se…/ Europa League, risultati utili con il Granada

NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE…

Il Napoli cerca la qualificazione agli ottavi di Europa League: alle ore 18:55 di giovedì 25 febbraio lo stadio Diego Armando Maradona ospita il Granada nel ritorno dei sedicesimi. Come era già capitato in passato, i partenopei si trovano in una brutta situazione: a Los Cármenes è uscito sconfitto per 2-0, subendo due reti nello spazio di tre minuti in un primo tempo che ha affondato tante speranze di passare il turno e fare strada in una competizione che gli azzurri potrebbero anche vincere, così da avere una finestra ulteriore per il ritorno in Champions League.

Messosi in una brutta situazione, il Napoli di Gennaro Gattuso dovrà ora effettuare una rimonta che si complica ulteriormente per quella che è la situazione degli infortunati: già a Bergamo, dove ha perso 4-2, la squadra campana si è presentata decimata e il problema risiede soprattutto in attacco, perché Gattuso è rimasto senza prime punte di ruolo e dovrà adattarsi. Tra poco si gioca, e allora scopriamo il modo in cui il Napoli potrà qualificarsi agli ottavi di Europa League.

AL NAPOLI SERVE UN’IMPRESA

Il discorso è piuttosto semplice, tenendo conto della regola che assegna valore doppio ai gol in trasferta: avendo perso 2-0 in Andalusia, per qualificarsi agli ottavi di Europa League il Napoli dovrà necessariamente vincere – e questo è ovvio – e dovrà farlo con almeno tre reti di scarto, a meno che non ottenga un 2-0 che porterebbe la sfida ai calci di rigore (se il risultato cambiasse ai supplementari, varrebbe quanto stiamo per dire). Questo perché, appunto, i partenopei non hanno segnato a Los Cármenes: qualunque rete del Granada questa sera raddoppierebbe il valore delle marcature spagnole, dunque un 3-1 o un 4-2 a favore della squadra di Gattuso darebbe la qualificazione agli avversari. Con tre gol di scarto invece il problema di essere rimasti all’asciutto nella partita di andata scomparirebbe: la differenza reti sarebbe a favore del Napoli. Che dunque dovrà stare attento a non subire reti: ogni gol degli andalusi costringerebbe gli azzurri a realizzarne uno in più, rendendo la strada per la qualificazione agli ottavi di Europa League ancora più complicata.



