Napoli si qualifica agli ottavi se/ Europa League, risultati utili contro Barcellona

NAPOLI SI QUALIFICA SE: I RISULTATI CONTRO IL BARCELLONA

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Europa League vincendo: non c’è altro risultato nella partita interna contro il Barcellona (ore 21:00 di giovedì 24 febbraio) e questo deriva anche e soprattutto dal fatto che la Uefa ha rivoluzionato il sistema di qualificazione nelle sfide dirette. Spieghiamo: qualche mese fa la federazione europea ha deciso di tornare al passato e, con un ideale salto indietro di 50 anni, ha cancellato la regola che prevedeva il valore doppio ai gol segnati in trasferta, con effetto immediato – cioè dalla stagione che sarebbe andata a iniziare, dunque quella in corso.

DIRETTA/ Napoli Barcellona video streaming Tv8: l'arbitro del match è Sergei Karasev

Cosa significa? Semplice: a parità di differenza reti si va comunque ai tempi supplementari (ed eventualmente ai rigori), quindi nel caso specifico il Napoli, che al Camp Nou ha pareggiato 1-1 contro il Barcellona, non si qualifica agli ottavi di Europa League con lo 0-0. Così sarebbe stato fino all’anno scorso, ora la differenza reti sarebbe pari e dunque si procederebbe con la partita di ritorno dei playoff. Diciamolo subito: può sembrare uno svantaggio per i partenopei ma potrebbe anche essere un utile appiglio (in caso di 2-2, ça va sans dire) e in ogni caso bisogna abituarsi a ragionare su questa formula, perché inizialmente si potrebbe fare un po’ di confusione…

Diretta/ Real Sociedad Lipsia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

NAPOLI SI QUALIFICA SE: SPALLETTI CI CREDE

Dunque il Napoli si qualifica agli ottavi di Europa League con una vittoria, non importa con quale risultato: questo vale ovviamente anche il Barcellona visto il pareggio dell’andata, ma si gioca al Diego Armando Maradona e questo aumenta le possibilità dei partenopei di fare strada nella competizione. I blaugrana sono una squadra in ricostruzione: il calciomercato di gennaio l’ha rinforzata e qualche effetto si è visto (il 4-1 di Valencia con tripletta di Aubameyang, soprattutto la vittoria contro l’Atletico Madrid) ma è ben evidente che Xavi stia idealmente guardando al futuro prossimo, sperando se non altro di timbrare la qualificazione in Champions League (attraverso il quarto posto nella Liga).

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: ritorno playoff al via, si gioca!

Provare ad arrivare in fondo all’Europa League rappresenta un traguardo che, se raggiunto, sarebbe certamente salutato con soddisfazione ma non farebbe nemmeno perdere il sonno un’eventuale eliminazione. Ecco allora che il Napoli ha l’obbligo di provarci: tutto sommato però anche per Luciano Spalletti e la sua squadra il discorso può essere simile, nel senso che la squadra crede fermamente nel sogno scudetto e il tricolore sulla maglia è il principale pensiero. Questo non significa che il Napoli non giocherà per vincere, ma staremo a vedere quello che succederà quando tra poco si giocherà la partita per il ritorno dei playoff di Europa League…



© RIPRODUZIONE RISERVATA