NAPOLI SI QUALIFICA AI QUARTI SE/ Risultati utili: in campo a Barcellona! (Champions League, 12 marzo 2024)

NAPOLI SI QUALIFICA AI QUARTI SE: SI GIOCA!

Sta per arrivare il momento in cui scopriremo se il Napoli si qualifica per i quarti di finale di Champions League, perché fra pochi minuti inizierà la partita allo Stadio Olimpico Lluís Companys, che in questa stagione è la sede delle partite casalinghe del Barcellona a causa dei lavori di ristrutturazione al Camp Nou. Come ricordo di buon auspicio possiamo tornare indietro di un solo anno, per ricordare che cosa fece il Napoli negli ottavi di finale della scorsa edizione della Champions League. Grazie alla vittoria nel girone, era arrivato un abbinamento abbastanza buono con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Gli azzurri di Luciano Spalletti misero in chiaro la situazione fin dall’andata, grazie alla vittoria per 0-2 in Germania firmata dai gol di Osimhen e Di Lorenzo. Il ritorno al Maradona divenne poi una vera e propria festa, con il successo per 3-0 grazie alla doppietta dello scatenato Osimhen più un gol di Zielinski. La situazione adesso è più complicata, però il ricordo è piacevole, anche perché il Napoli allora seppe vincere pure in trasferta e oggi un colpaccio a Barcellona sarebbe una pagina storica per i partenopei. Adesso però basta calcoli, sarà il campo a dirci se il Napoli si qualifica per i quarti di finale di Champions League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL NAPOLI AL CAMP NOU!

Il Napoli si qualifica ai quarti di Champions League? Se sarà così, lo scopriremo fra qualche ora: alle ore 21.00 di stasera, martedì 12 marzo 2024, si gioca Barcellona Napoli, il ritorno degli ottavi, e si riparte dal pareggio per 1-1 che la squadra di Francesco Calzona aveva imposto agli uomini di Xavi nella partita d’andata al Maradona. Una sfida nella quale il Napoli era cresciuto con il passare dei minuti, legittimando così il segno X ottenuto grazie al gol di Osimhen, dopo che Lewandowski aveva portato in vantaggio il Barcellona, dal momento che i bomber erano stati mattatori assoluti.

Stasera siamo quindi davanti a un bivio molto delicato per entrambe le formazioni, che in campionato non stanno rendendo per quanto vorrebbero – anche se il Barcellona è comunque terzo nella Liga, una posizione che per il Napoli in Serie A è un miraggio – e di conseguenza si giocano moltissimo in Champions League, dove il Napoli punta a qualificarsi per i quarti di finale per il secondo anno consecutivo mentre il Barcellona punta fortemente a tornare fra le migliori otto squadre d’Europa dopo alcune stagioni nelle quali la Champions League ha riservato solo delusioni ai blaugrana.

NAPOLI SI QUALIFICA AI QUARTI SE… I RISULTATI UTILI

Tutto questo premesso, adesso resta da capire quali siano le combinazioni di risultati con i quali il Napoli si qualifica ai quarti di Champions League. Dobbiamo dire che, partendo da un pareggio nella partita d’andata, la situazione è abbastanza semplice, perché ad ogni possibile risultato corrisponde un esito differente. Un nuovo pareggio (con qualsiasi punteggio, dato che la regola sui gol in trasferta è andata in archivio ormai da alcuni anni) imporrebbe la prosecuzione della partita ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per determinare il nome della squadra vincitrice.

Per il resto, la situazione è semplicissima: il Napoli si qualifica ai quarti di Champions League se vince a Barcellona, mentre naturalmente sarebbe eliminato in caso di sconfitta, che promuoverebbe i catalani. Sulla carta le possibilità sono esattamente 50-50, anche se naturalmente il Barcellona avrà il vantaggio di giocare la partita decisiva davanti ai propri tifosi: il Napoli cerca l’impresa che sarebbe sicuramente una delle più belle della sua intera storia nelle Coppe europee e darebbe sapore a tutta la sua stagione…











