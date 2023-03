NAPOLI SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Champions League, risultati utili: si comincia!

NAPOLI SI QUALIFICA AI QUARTI SE… SI GIOCA!

Siamo finalmente pronti per scoprire se il Napoli si qualificherà ai quarti di Champions League. Si gioca contro l’Eintracht nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, e allora vale la pena ricordare che nell’era del Pibe de Oro il Napoli ha giocato due volte in Champions League (che era Coppa dei Campioni) senza però riuscire a superare gli ottavi di finale. Era ancora un tabellone ad eliminazione: nel 1987 il Napoli aveva incrociato subito il Real Madrid (certamente, poteva succedere e accadeva anche “peggio”) e aveva perso al Santiago Bernabeu per 2-0 per poi pareggiare 1-1 al San Paolo.

Nel 1991 se non altro aveva superato il primo turno contro l’Ujpest Dozsa, dominando nelle due sfide, ma contro lo Spartak Mosca il doppio 0-0 aveva portato ai rigori e all’eliminazione dal dischetto, nella capitale sovietica, in una partita che Maradona aveva iniziato dalla panchina per essere arrivato a Mosca in ritardo, e da solo, tra l’altro ripensandoci perché inizialmente avrebbe voluto rimanere a Napoli. Altri tempi, ma ora i partenopei sono davvero ad un passo dalla qualificazione ai quarti di Champions League così come hanno lo scudetto in tasca: lasciamo che a parlare sia il campo, finalmente Napoli Eintracht prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

I RISULTATI CONTRO L’EINTRACHT

Il Napoli si qualifica ai quarti di Champions League? Se sarà così, avverrà tra qualche ora: alle 21:00 di mercoledì 15 marzo si gioca Napoli Eintracht, il ritorno degli ottavi, e si riparte dal convincente 2-0 che la squadra di Luciano Spalletti ha timbrato a Francoforte. Una partita dal primo tempo pazzo: il Napoli ha sbagliato un rigore con Kvaratskhelia, è passato in vantaggio con Osimhen, si è visto annullare un secondo gol ancora del nigeriano, ha dominato in lungo e in largo dopo aver iniziato leggermente in sordina, lasciando il possesso all’Eintracht per poi prendere campo e iniziativa come quasi sempre accaduto in questa stagione.

Nella ripresa il raddoppio firmato Di Lorenzo ha definitivamente chiuso i conti per quanto riguarda la partita di andata: se vogliamo, l’unico rammarico che il Napoli può avere è quello di non essere riuscito a segnare più gol come il suo dominio avrebbe consentito; questa sera però siamo al Diego Armando Maradona e la qualificazione ai quarti di Champions League, almeno questa è la sensazione che danno il risultato della prima sfida e quanto bene il Napoli sta facendo, è ampiamente alla portata così che i partenopei possano continuare a inseguire un sogno, perché davvero questa squadra può togliersi soddisfazioni anche in Europa.

NAPOLI SI QUALIFICA AI QUARTI SE… COSA SERVE AGLI UOMINI DI SPALLETTI?

Sono due i risultati a disposizione perché il Napoli si possa qualificare ai quarti di Champions League: se la vittoria sarebbe la seconda contro l’Eintracht, il pareggio ovviamente porterebbe i partenopei nelle migliori otto della competizione perché farebbe appunto la differenza il successo timbrato in trasferta nella partita di andata. A dire il vero uno dei risultati utili al Napoli è anche la vittoria con un gol di scarto: la differenza reti nella doppia sfida degli ottavi resterebbe comunque a favore della squadra di Spalletti. Il Napoli dunque non sarà qualificato in caso di ko con almeno due reti di margine.

Se fossero proprio due, la partita del Maradona andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore – non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati fuori casa – mentre da tre reti di scarto in su l’Eintracht otterrebbe la qualificazione ai quarti di Champions League, portando la differenza reti complessiva a suo vantaggio. Si capisce bene dunque che lo scenario con cui il Napoli entra nella serata sia del tutto favorevole alla banda di Spalletti: le sorprese nel mondo del calcio possono sempre accadere, ma è pacifico dire che i partenopei abbiano almeno un piede nei quarti…











