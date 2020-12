Napoli si qualifica ai sedicesimi se…/ Europa League: bisogna vincere o aspettare

NAPOLI SI QUALIFICA AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE SE…

Il Napoli può qualificarsi ai sedicesimi di Europa League con una giornata di anticipo? La risposta è ovviamente sì: nel gruppo F i partenopei, che alle ore 21:00 sono ospiti dell’Az Alkmaar, sono primi in classifica con 9 punti, contro i 7 degli olandesi e della Real Sociedad, e dunque possono archiviare l’obiettivo minimo nella competizione senza dover aspettare il match casalingo contro la Real Sociedad. Che però potrebbe diventare decisivo: diciamo subito che questa sera al Napoli non basterà in alcun caso pareggiare all’AFAS Stadion, nemmeno se i baschi dovessero clamorosamente perdere (in casa) contro il Rijeka, che ha cinque sconfitte in altrettante partite ed è tagliato fuori dalla corsa ai sedicesimi. Dunque, per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League con una giornata di anticipo Gennaro Gattuso dovrà vincere in Olanda: in caso contrario, chiaramente avrà ancora il favore del pronostico e della situazione ma renderà il match della prossima settimana molto delicato, e ammantato dalla paura di mancare un traguardo che ormai è alla portata.

IL PAREGGIO NON BASTA, ECCO PERCHÉ

Al Napoli dunque non basterà pareggiare per qualificarsi stasera ai sedicesimi di Europa League: se anche la Real Sociedad dovesse perdere – lo scenario migliore per i partenopei – ci sarebbe il primo posto confermato con 10 punti, ma l’Az Alkmaar salirebbe a 8 e i baschi, restando a 7, sarebbero ancora in corsa. Nel turno seguente il Napoli ospiterà come detto la Real Sociedad: all’andata ha espugnato l’Anoeta per 1-0 e dunque parte da una situazione ottimale, ma i biancoblu vincendo con due gol di scarto, o realizzandone almeno due, si prenderebbero il vantaggio nel doppio confronto e sarebbero davanti. Così gli olandesi, in caso di vittoria contro il Rijeka: dunque, il segno X nel match che si disputa tra poche ore non sarà positivo per sbrigare la pratica e rendere ininfluente l’ultima giornata. Bisogna solo vincere, e questo risultato sarebbe definitivo in senso assoluto: la Real Sociedad potrebbe fare lo stesso e confermare il -3 dai partenopei, ma la sconfitta lascerebbe l’Az Alkmaar a 6 punti di margine e, per di più, eliminato già questa sera per la doppia sfida con i baschi. Anche la squadra spagnola dunque fa il tifo per il Napoli: vedremo se sarà abbastanza…



