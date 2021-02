Napoli si qualifica in finale se…/ Coppa Italia, per Gattuso due risultati su tre

NAPOLI SI QUALIFICA IN FINALE SE…

Il Napoli può oggi qualificarsi alla finale della Coppa Italia: la squadra di Gennaro Gattuso, campionessa in carica nella manifestazione, può stasera centrare uno di primi obbiettivi della stagione, se chiaramente riuscirà ad avere la meglio sull’Atalanta, nella sfida in programma oggi, 10 febbraio 2021 alle ore 20.45 alla Gewiss Stadium, di Bergamo. In casa della Dea dunque la comagine campana cerca l’impresa nella sfida di ritorno delle semifinali: per la squadra azzurra i risultati a favore non mancano, considerato che nel turno di andata al San Paolo – Diego Armando Maradona non si era andati oltre lo 0-0. Pure non possiamo dire che per i campani oggi sarà una passeggiata. Non scordiamo infatti che i partenopei stanno vivendo un momento veramente complicato, tra tensioni all’interno della società, e i tanti infortuni e assenze (l’ultimo l’out di Kostas Manolas), che metteranno in difficoltà lo stesso Gennaro Gattuso: non così l’Atalanta, che invece torna a giocare per la semifinale della Coppa Italia in gran condizione (nonostante qualche risultato non eccezionale recentemente rimediato). Con lo 0-0 come punto di partenza moltissimo potrebbe succedere oggi a Bergamo: al triplice fischio finale il Napoli si qualificherà alla finale di Coppa Italia?

NAPOLI SI QUALIFICA SE: I VERDETTI UTILI PER GATTUSO IN COPPA

Nella trepidante attesa di dare spazio al campo, ultime giudice, andiamo a vedere quali potrebbero essere i risultati utili per cui il Napoli potrebbe strappare oggi il pass che vale la finale della Coppa Italia: come dunque superare l’Atalanta nella semifinale di ritorno, attesa questa sera?. Ricordando le regole che determinano queste fasi della competizione e che pure il punto di partenza è lo 0-0 segnato al San Paolo solo pochi giorni fa, ecco che vediamo subito che a favore degli azzurri vi sono almeno due risultati su tre. Non avendo segnato alcun gol nel turno di andata, ecco che in primis il Napoli si qualificherà alla finale di Coppa Italia se oggi riuscirà a vincere, con qualsiasi risultato a tabellino. In caso di pareggio in terra bergamasca la cosa si complica di poco: ogni pareggio infatti con gol consegnerebbe agli azzurri il pass per la finale, ma se anche in casa dell’Atalanta la partita si chiuderà sullo 0-0, ecco che allora si dovrà proseguire. Il regolamento infatti prevede che in tal caso, il proseguimento della partita con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno: se anche così il risultato non si sblocca, l’arbitro deciderà per i calci di rigore. Chissà però che cosa dirà il campo questa sera.



