Napoli si qualifica se/ Champions League: quali risultati con il Barcellona?

Il Napoli si qualifica se… quali combinazioni di risultati servono agli azzurri partenopei di Gennaro Gattuso contro il Barcellona per raggiungere i quarti di Champions League? Si parte naturalmente dal risultato della partita d’andata degli ottavi, il pareggio per 1-1 contro il Barcellona con i gol di Dries Mertens ed Antoine Griezmann al San Paolo, uno stadio che nel mese di febbraio era ancora pieno di spettatori e di passione. Nel frattempo è cambiato il mondo e stasera al Camp Nou si dovrà giocare a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, che tra l’altro in Catalogna è ancora abbastanza grave. I calcoli sono presto fatti: partendo da un pareggio, il Napoli si qualifica se vince e sarà eliminato se perde. In caso invece di nuovo pareggio, saranno determinanti i gol in trasferta e di conseguenza ecco che un’altra possibilità di qualificazione per il Napoli ai quarti di Champions League sarebbe un pareggio dal 2-2 in su, mentre con un altro 1-1 ovviamente si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, infine un pareggio per 0-0 sancirebbe la qualificazione per il Barcellona.

IL NAPOLI SI QUALIFICA SE… A CACCIA DELLA STORIA

Mettendo a tema “il Napoli si qualifica se“, è evidente come i partenopei vadano a caccia di un’impresa che entrerebbe nella storia, perché mai il Napoli ha raggiunto i quarti di finale della Coppa dei Campioni/Champions League. Non ci era riuscito ai tempi di Diego Armando Maradona, ci era andato vicinissimo nel 2012 ma fu poi beffato ai tempi supplementari dal Chelsea di Roberto Di Matteo che sarebbe poi andato a vincere il trofeo in finale contro il Bayern Monaco (curiosamente le due squadre protagoniste dell’altra partita di questa sera in Champions League) e ci riprova oggi, nella tana di un certo Leo Messi, che di certo non vorrà fare la fine del suo storico avversario Cristiano Ronaldo. Ecco, il Napoli potrebbe magari seguire l’esempio del Lione, ma ci piace di più dire l’esempio dell’Atalanta perché anche la Dea proprio quest’anno per la prima volta è arrivata per la prima volta ai quarti di Champions League. Certo, i nerazzurri hanno fatto l’impresa di riuscirci alla prima partecipazione, ma il Napoli potrebbe rispondere con lo “scalpo” di Leo Messi: ci riuscirà? Lo scopriremo questa sera…



