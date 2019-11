Napoli si qualifica se…/ Champions League, risultati utili per gli ottavi di finale

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League? I partenopei sono padroni del loro destino, e potrebbero ottenere il pass per il prossimo turno già questa sera. A spalancare la porta per la squadra di Carlo Ancelotti è stata soprattutto la doppia sfida contro il Salisburgo, in particolar modo la vittoria della Red Bull Arena: con il 3-2 esterno il Napoli ha mantenuto le distanze dagli austriaci, e adesso si presenta alla trasferta contro il Liverpool (ore 21:00 di mercoledì 27 novembre) con 8 punti e 4 lunghezze di margine sulla terza in classifica nel gruppo E. Questo significa che confermare il distacco sul Salisburgo porterebbe aritmeticamente alla qualificazione con un turno di anticipo: uno scenario interessante per i partenopei, che lo scorso anno erano arrivati all’ultima giornata dovendo almeno pareggiare ad Anfield ma erano stati sconfitti dal gol di Mohamed Salah, e dunque eliminati. Stavolta le cose sono ben diverse: anche mancando la qualificazione questa sera il Napoli sarebbe comunque in ottima posizione per gli ottavi di Champions League, e adesso possiamo andare a vedere nel dettaglio quale sia lo scenario.

NAPOLI SI QUALIFICA SE… RISULTATI UTILI CONTRO IL LIVERPOOL

Il Napoli che vuole la qualificazione agli ottavi di Champions League ha 4 punti di vantaggio sul Salisburgo, contro cui ha già giocato due volte prendendosi il vantaggio: questo vuol dire che in caso di arrivo a pari punti gli azzurri sarebbero comunque al prossimo turno. Questa sera dunque la qualificazione matematica arriverà con il verificarsi di più ipotesi: la prima è naturalmente quella di una vittoria a Liverpool, con la quale peraltro verrebbe anche effettuato il primo posto ai danni dei campioni in carica. Pareggiando ad Anfield, i partenopei sarebbero agli ottavi qualora il Salisburgo non dovesse battere il Genk; tuttavia il passaggio del turno sarebbe possibile già questa sera anche perdendo, perchè anche in questo caso gli austriaci dovrebbero fare risultato pieno in Belgio per rimandare il verdetto. Come già accennato comunque il Napoli è in una posizione talmente buona che potrebbe anche perdere con conseguente vittoria del Salisburgo: avrebbe un punto di vantaggio e gli basterebbe battere il Genk in casa per centrare l’obiettivo oppure, ovviamente, il Liverpool dovrebbe fare tre punti in casa austriaca.

