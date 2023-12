NAPOLI SI QUALIFICA SE/ Champions League, basta un punto: si gioca al Maradona! (12 dicembre 2023)

NAPOLI SI QUALIFICA SE… SI COMINCIA!

Ci siamo davvero, stiamo per scoprire se il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League. Sprecato il primo match point settimana scorsa, che era comunque complicato vista la trasferta del Santiago Bernabeu, la squadra di Walter Mazzarri ha ora due risultati… e mezzo su tre per ottenere la qualificazione: l’allenatore livornese è tornato alla guida della squadra partenopea, e allora possiamo ricordare che il suo unico precedente in Champions League nella fase a gironi era stato ottimo, perché all’epoca (2011) il Napoli era stato inserito in un girone di ferro che comprendeva Manchester City (all’esordio nella competizione, non ancora lo squadrone di oggi ma certo già competitivo e allenato da Roberto Mancini), Bayern Monaco e Villarreal.

All’ultima giornata si era arrivati con il Bayern a 13 punti e già sicuro del primo posto, il Napoli a 8 e il Manchester City a 7: decisivo il 2-1 del San Paolo con cui erano stati sorpassati gli inglesi. Già eliminato e con zero punti, il Villarreal era comunque un cattivo cliente nel suo stadio; il Manchester City aveva battuto un Bayern senza stimoli, ma il Napoli a quel punto costretto a vincere non aveva tremato, e con il 2-0 al Madrigal aveva portato a casa la qualificazione. Adesso il compito per Mazzarri è più semplice, ma vedremo cosa succederà in campo: mettiamoci comodi, la partita contro il Braga sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

REAL MADRID TROPPO PER TUTTI

Quante volte in questi giorni si è sentita la frase “Il Napoli si qualifica se” nelle case dei tifosi partenopei. In effetti, nonostante tre punti di vantaggio dal Braga terza, la squadra di Mazzarri non è ancora certa di partecipare alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Partiamo però dall’inizio: il percorso dei campioni d’Italia è iniziato proprio a Braga dove grazie ad un autogol di Niakate all’88’ aveva battuto i portoghesi, abili all’84’ a pareggiare con Bruma la rete iniziale di Di Lorenzo allo scadere del primo tempo. I tre punti iniziali hanno dato lo sprint giusto al Napoli per affrontare le restanti sfide del girone, ad eccezione del doppio confronto contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti.

A dire il vero, le prestazioni contro i 14 volte campioni d’Europa sono state anche per lunghi tratti positive ma in entrambi i casi sono stati gli spagnoli ad avere la meglio: 3-2 nella sfida dell’andata, con gol di Ostigard e Zielinski su rigore, e 4-2 nel ritorno europeo di Mazzarri con Simeone e Anguissa in rete al Bernabeu. Le due partite sono state intervallate dal pareggio casalingo contro l’Union Berlino, un pari amaro dato che i tedeschi erano in piena crisi di risultati e i partenopei avevano tirato ben 26 volte, trovando la rete solamente con Politano. Risultato diverso in Germania dove il timbro di Raspadori su assist di Kvaratskhelia aveva regalato il successo. Tutto ciò ha portato in definitiva il Real Madrid ad avere 15 punti in 5 partite mentre l’Union Berlino a soli 2, ma ancora in corsa per l’Europa League. Infatti il Braga è a quota 4 mentre il Napoli a 7. Cosa può ancora succedere? Andiamo a dare un’occhiata nel dettaglio.

NAPOLI SI QUALIFICA SE: DUE RISULTATI E MEZZO PER GLI AZZURRI

Novanta minuti decisivi al Maradona. La sfida di martedì 12 dicembre contro il Braga è un autentico “dentro o fuori” anche se il Napoli ha due risultati su tre a favore. Anzi, sarebbe più giusto dire “due risultati e mezzo“. Questo perché paradossalmente la squadra di Mazzarri potrebbe anche perdere ma qualificarsi agli ottavi. Procediamo con ordine: avendo tre punti in più è facile arriva alla conclusione che sia con una vittoria sia con un pareggio il Napoli strapperebbe da seconda il pass per gli ottavi. La sconfitta, per quanto sia sempre da evitare anche per un fattore psicologico, potrebbe garantire lo stesso un posto tra le migliori sedici.

Questo perché se i partenopei dovessero perdere con un gol di scarto, il Napoli avrebbe una differenza reti di -2 mentre il Braga -3 quindi inferiore e che sorriderebbe ai campioni d’Italia. Se invece il Braga dovesse vincere con due gol di scarto naturalmente si ribalterebbe la situazione, consegnando ai portoghesi il biglietto per gli ottavi di finale. Uno scenario apocalittico, ma che comunque va tenuto in considerazione vista l’importanza vitale della partita. L’Union Berlino in tutto ciò osserva, consapevole che per andare in Europa League dovrebbe sperare in una vittoria del Napoli e al tempo stesso di ottenere tre punti contro il Real Madrid. In definitiva, possiamo dire che la squadra messa meglio sulla carta per raggiungere il proprio obiettivo è proprio il Napoli.











