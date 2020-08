Napoli, spara a figli invalidi e ne uccide uno/ Secondo è gravissimo, moglie si salva

Omicidio in famiglia oggi a Napoli, dove un anziano uomo ultraottantenne ha rivolto la sua pistola contro i due figli invalidi esplodendo vari colpi ed uccidendone uno. Il secondo è in gravissime condizioni, mentre la moglie si è salvata miracolosamente. A raccontare la tragedia familiare di grandi proporzioni è il quotidiano Repubblica.it nell’edizione online: il dramma è avvenuto in via Nicolò Garzilli, una traversa di via dell’Epomeo dove un uomo è morto mentre il fratello è stato ricoverato in condizioni critiche ed adesso lotta tra la vita e la morte. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto, poco dopo le 14.00, quando il padre, un uomo di 85 anni, ha rivolto l’arma contro il figlio minore di 47 anni e gravemente invalido, premendo il grilletto. Successivamente ha ricolto la pistola contro il figlio maggiore di 52 anni compiendo lo stesso gesto choc: il primo è deceduto a causa delle gravi ferite da arma da fuoco, mentre il secondo lotta tra la vita e la morte dopo essere stato colpito ad un braccio.

NAPOLI, SPARA A FIGLI INVALIDI E NE UCCIDE UNO: TRAGEDIA FAMILIARE

Anche il secondo figlio sopravvissuto alla sparatoria da parte del padre è disabile ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. L’anziano, a quanto pare, aveva intenzione di compiere una vera e propria strage familiare al punto da aver puntato l’arma sparando contro la moglie che però si è salvata miracolosamente sfuggendo al colpo che si sarebbe potuto rivelare mortale. Dopo il delitto di uno dei figli invalidi, l’anziano in preda alla disperazione ha allertato il 118 e la polizia: “Ho ucciso i miei figli”. Queste le sue parole prima dell’arresto. Gli agenti stanno compiendo in questi frangenti tutti gli accertamento del caso a partire dalla provenienza della pistola in possesso dell’85enne, una Magnum usata dall’anziano senza alcun precedente per sparare. Sia l’uomo che la moglie di 79 anni sfuggita al tentativo di omicidio, si troverebbero in questo momento al Commissariato di Polizia San Paolo.



