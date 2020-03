Napoli, sparatoria Fuorigrotta/ Poliziotto ferito in servizio antiracket (Commissari)

Nella nuova puntata di “Commissari – Sulle tracce del male”, in programma oggi, lunedì 16 marzo, alle 23.10 su Rai3, sarà ripercorsa la drammatica sparatoria che si consumò il 24 settembre 2015 a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Un fatto di cronaca violento che sconvolse non solo il capoluogo campano ma l’Italia intera per l’efferatezza con il quale avvenne ed al culmine del quale fece registrare la cattura di un gruppo di giovani appartenenti ad una banda criminale. Insieme a Giuseppe Rinaldi, ci sarà il “Commissario” Nunzia Brancati che contribuirà a ripercorrere tutte le tappe salienti della vicenda che coinvolse alcuni poliziotti al termine di un servizio antiracket in un negozio di giocattoli. Proprio mentre erano in procinto di tornare in Questura, gli agenti furono coinvolti in un vero e proprio agguato armato. Uno dei due poliziotti rimase miracolosamente illeso mentre Nicola Barbato, funzionario della Squadra mobile sezione antiestorsioni rimase gravemente ferito nella sparatoria. Tutto avvenne poco prima delle ore 20 quando alcuni malviventi aprirono il fuoco contro un’auto civetta della polizia in via Leopardi, nei pressi della stazione della Cumana. Da quel momento prese il via una vera e propria caccia all’uomo che coinvolse l’intera Squadra Mobile di Napoli. Per 42 lunghe ore andarono avanti le indagini a caccia del fuggitivo che sparò all’impazzata e dei suoi complici.

NAPOLI, SPARATORIA FUORIGROTTA: FERITO AGENTE NICOLA BARBATO

L’agente Nicola Barbato rimase gravemente ferito nella sparatoria di Napoli, nell’ambito dell’agguato a Fuorigrotta. L’agente di polizia si trovava in abiti civili a bordo di una Fiat Panda, auto civetta della polizia priva di contrassegni e crivellata dai proiettili. L’uomo fu colpito al collo ed alla spalla e trasportato d’urgenza in ospedale dove – come rammenta Repubblica negli articoli dell’epoca – giunse in arresto cardiaco e con una frattura di vertebre cervicali. Venne prontamente sottoposto ad intervento chirurgico molto complesso. Nel frattempo, poche ore dopo fu identificato l’uomo che avrebbe materialmente sparato e fermata un’altra persona, suo presunto complice. Nel corso delle indagini furono fondamentali le testimonianze raccolte e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che portarono a compiere ricerche a tappeto nei rioni a ridosso di Fuorigrotta. Molto presto gli inquirenti giunsero alla conclusione che non vi fu alcun conflitto a fuoco tra malviventi ed agenti ma a sparare furono solo i primi senza alcuna risposta da parte delle forze dell’ordine.

14 ANNI AD AUTORE AGGUATO

Il giorno successivo alla sparatoria gli agenti arrestarono Raffaele Rende, giovane 28enne, napoletano, poi condannato a 14 anni di reclusione in primo grado, giudicato con rito abbreviato. Fu lui, secondo la ricostruzione, ad aprire lo sportello dell’auto dei poliziotti – in borghese durante un servizio antiracket dopo aver presidiato un negozio di giocattoli – e a fare fuoco contro l’agente rimasto gravemente ferito. Nicola Barbato, poliziotto originario di Gricignano, residente tra Carinaro e Teverola rimase tra la vita e la morte per diversi giorni ma riuscì a salvarsi. Le conseguenze furono tuttavia molto gravi in quanto da allora fu costretto a restare in sedia a rotelle. L’uomo ottenne la medaglia d’oro al valore civile per il coraggio e la forza che non ha mai perso nonostante il brutto fatto di cronaca che lo vide coinvolto. Alla del 2018, a distanza di tre anni da quel drammatico agguato, altri due Barbato entrarono nella Polizia di Stato. Si trattava dei fratelli Giovanna e Luigi, figli dell’agente rimasto ferito. Quel filo spezzato che però tornò a ricongiungersi seppur idealmente, portando avanti gli insegnamenti del padre.



