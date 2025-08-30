Vedremo se si arriverà a un accordo totale, con il Napoli che starebbe seriamente rischiando di restare con il cerino in mano. Per questo il presidente Aurelio De Laurentiis sembra pronto a fare un passo indietro, così come Geolier. Vedremo se ci sarà la fumata bianca nelle prossime ore.

Geolier e lo sfogo dopo i patti non rispettati dal Napoli

Nelle scorse ore il rapper aveva tuonato in una storia Instagram, smascherando anche il Napoli dopo quanto accaduto nella trattativa e il licenziamento di Decibel Bellini. In uno sfogo sui social, il secondo classificato di Sanremo 2024 ha rivelato:

“Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa come un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre” le parole di Geolier che adesso spera in un nuovo accordo che possa rendere tutti felici. L’artista partenopeo, con la sua azienda Golden Boys, avrebbe dovuto occuparsi della direzione artistica delle partite interne del Napoli.

