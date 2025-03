Un uomo travestito da Topolino sta seminando il panico a Napoli da settimane, minacciando cittadini e turisti. La vicenda, portata a galla dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, è stata presa in carico dalla polizia locale, in particolare dagli agenti di Chiaia, che hanno aperto un’indagine. Ma sarebbe coinvolta anche la polizia per gli accertamenti del caso. Lo rivela Fanpage, spiegando che sono in corso le ricerche di questa persona per fare chiarezza su una vicenda che al momento ha tratti inquietanti e su cui precedentemente non erano state fatte segnalazioni alle forze dell’ordine.

Sui social, invece, ce ne sono tante: ci sono passanti che hanno raccontato di questo travestito da Topolino che minaccia ed estorce denaro a chi chiede di farsi una foto con lui, inoltre ci sarebbero video di persone che sostengono che questa persona sia anche armata di coltello. Borrelli ha ricevuto alcune delle segnalazioni, che ha poi inoltrato alle autorità esprimendo l’auspicio che si faccia chiarezza sulla questione.

L’UOMO TRAVESTITO DA TOPOLINO A NAPOLI DIVENTA UN CASO

Lo stesso Borrelli ha condiviso sui social un video in cui si vede proprio un uomo travestito da Topolino a Napoli, in via Toledo, nelle vicinanze del Disney Store. Nel filmato sono raccolte alcune segnalazioni degli utenti. Ad esempio, c’è chi racconta di aver ricevuto richieste di soldi in cambio di una foto e di aver dato 2,5 euro dopo alcune lamentele, scoprendo che quell’uomo aveva un coltello e minacciava persone in strada. Ci sono anche persone che suggeriscono di evitarlo e chi riferisce di essere stato tirato per la mano e allontanato dagli amici. Pare che molti cittadini abbiano litigato con questo soggetto.

Il Mattino aggiunge che l’individuo travestito da Topolino avvicinerebbe lui i passanti per scattare foto, poi pretenderebbe denaro in maniera insistente e aggressiva. Borrelli, comunque, aveva anticipato che avrebbe richiesto l’apertura di un’indagine, ma soprattutto si aspetta più controlli per evitare che truffatori e violenti agiscano senza rispondere delle loro azioni. Anche per questo chiede di denunciare questi episodi alle forze dell’ordine, affinché intervengano in maniera tempestiva.