NAPOLI, L’UOMO BARRICATO IN CASA SI È SUICIDATO/ 45enne ha ammazzato la moglie poi si è tolto la vita

E’ finita purtroppo in tragedia la vicenda dell’uomo che si è barricato in casa a Napoli, precisamente a San Giovanni a Teduccio: ha ucciso prima la moglie e poi ha rivolto l’arma a se stesso e si è sparato. La vicenda, come si legge sul sito de Il Gazzettino, si è verificata purtroppo pochi minuti fa in via Raffaella Testa, confermando i timori dell’ultima ore. Il 45enne, di professione guardia giurata, ha iniziato a sparare all’impazzata dal balcone di casa, al quarto piano di un edificio, dicendo di aver ucciso la moglie, dopo di che è rientrato in casa e notando il silenzio la polizia ha fatto irruzione scoprendo il cadavere dello stesso uomo, che si è suicidato con la stessa pistola con cui in precedenza aveva ucciso la moglie.

I vicini di casa sono rimasti scioccati come la maggior parte dell’opinione pubblica visto che hanno descritto un uomo che è sempre stato tranquillo e che fino ad ora non aveva mai dato segni di squilibri. Sulla vicenda è stata aperta una indagine da cui si cercherà di capire qualche dettaglio in più e soprattutto quali siano state le motivazioni che hanno spinto il 45enne a compiere questo tragico duplice gesto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NAPOLI, UOMO SPARA DAL BALCONE DI CASA VERSO POLIZIA E PASSANTI/ “HO UCCISO MIA MOGLIE”

Terrore stamane a San Giovanni Teduccio, quartiere della periferia di Napoli, dove un uomo si è affacciato dal balcone della sua abitazione, cominciando a sparare all’impazzata. Secondo quanto si legge su Fanpage, l’episodio si sarebbe verificato di preciso in via Raffaele Testa e sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati anche gli uomini della polizia di stato, che immediatamente chiuso l’area al traffico sia veicolare che pedonale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi ma secondo quanto raccolto dal quotidiano Il Mattino di Napoli la preoccupazione è molto alta nei confronti della moglie dello stesso uomo, che a quanto pare sarebbe in casa con l’aggressore al momento.

Per alcuni sarebbe stata uccisa, per altri solo ferita, anche perchè sarebbe stato lo stesso uomo ad aver detto di aver ucciso la compagna, manifestando poi l’intenzione di togliersi la vita. Sul posto si sono recati anche gli uomini reparto Operative Primo Intervento, un corpo speciale che viene dispiegato in caso di attacchi terroristici, così come fa sapere Fanpage, a conferma di quanto la situazione sia di estrema gravità. Tutte le persone che si trovavano in strada al momento della “sparatoria”, sono state invitate a rientrare nelle proprie abitazioni o nelle proprie auto, in quanto l’uomo continuava a sparare colpi di pistola all’indirizzo della strada, pena il rischio di colpire qualcuno.

NAPOLI, UOMO SPARA DAL BALCONE DI CASA VERSO POLIZIA E PASSANTI: ARRIVATI I CORPI SPECIALI

Secondo Fanpage è probabile che i corpi speciali possano far irruzione da un momento all’altro nell’abitazione, una volta che avranno ricevuto il lasciapassare, qualora l’uomo non dovesse arrendersi. Secondo il Mattino pare che l’aggressore si un 45enne di professione guardia giurata, di conseguenza regolarmente con porto d’armi.

L’uomo, dal quarto piano dello stabile in cui abita, sta sparando verso passanti e forze di polizia e secondo quanto riferito da alcuni vicini di casa, sembra che lo stesso avesse perso in passato il posto di lavoro forse per via del tentativo di furto della sua pistola, durante il quale era rimasto anche ferito. Il 45enne ha tre figli, due a scuola e un terzo in gita con la classe.

