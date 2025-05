NAPOLI VINCE LO SCUDETTO SE… I RISULTATI UTILI PER IL TRICOLORE

Il Napoli vince lo scudetto? La grande attesa in un modo o nell’altro sta per terminare: alle ore 20:45 di venerdì 23 maggio cominciano le due partite che definiranno la corsa al tricolore per la Serie A 2024-2025, gli uomini di Antonio Conte affrontano, al Diego Armando Maradona, un Cagliari che ha già ottenuto la salvezza aritmetica grazie al 3-0 sul Venezia di domenica scorsa, e lo fanno con un punto di vantaggio sull’Inter grazie a quanto accaduto nel turno precedente. Sembrava francamente tutto finito, con i nerazzurri campioni d’Italia o comunque con il match point a disposizione a Como: le cose invece non sono andate in questo modo.

Prima, l’Inter impegnata ancora su tutti i fronti ha perso a Bologna e a San Siro contro la Roma; poi ha incredibilmente pareggiato contro la Lazio, ripresa per due volte e la seconda con un rigore assegnato al Var al 90’ minuto. Un epilogo pazzesco, anche perché il Napoli ha pareggiato le ultime due partite tra cui quella a Parma, in cui sempre il Var gli ha tolto un penalty che pareva evidente nei minuti di recupero; sia come sia, adesso il Napoli può vincere lo scudetto ed è ad un passo dal secondo titolo nelle ultime tre stagioni, per Conte si tratterebbe invece del quinto con tre squadre diverse, da allenatore, e i calcoli sui risultati utili alla squadra partenopea sono molto semplici visto che si parte dal primo posto in classifica.

NAPOLI VINCE LO SCUDETTO? CONTE PADRONE DEL SUO DESTINO

Il Napoli vince lo scudetto pareggiando, almeno, il risultato dell’Inter: significa che i partenopei non si dovranno preoccupare del risultato dei nerazzurri fintanto che vinceranno contro il Cagliari, in caso contrario naturalmente le cose cambierebbero. Lo scudetto arriverebbe, in caso di mancata vittoria, qualora dovesse arrivare un pareggio con l’Inter non in grado di espugnare il Sinigaglia oppure anche con la sconfitta, ma qui anche i nerazzurri dovrebbero perdere. Esiste anche il caso dello spareggio, che si giocherebbe con le due squadre a pari punti: ovviamente, il Napoli dovrebbe perdere la sua partita e l’Inter pareggiare, e attenzione perché i nerazzurri vincenti sarebbero campioni d’Italia se i partenopei dovessero mancare i tre punti.

Da questo punto di vista, il Cagliari come detto è salvo ma ha già promesso battaglia, rispondendo a chi sosteneva che gli isolani si sarebbero presentati al Diego Armando Maradona prestando il fianco alla prima in classifica; in particolar modo sono agguerriti i tifosi rossoblu, che nei giorni scorsi hanno ricordato come 30 anni fa parecchi sostenitori del Napoli presenti al San Paolo avessero parteggiato per il Piacenza nello spareggio salvezza, che aveva mandato il Cagliari in Serie B. Queste le premesse, ora si tratta di capire se il Napoli vince lo scudetto