Narah Baptista, chi è la nuova fidanzata di Vincent Cassel/ Storia confermata sul red carpet di Cannes

Narah Baptista e Vincent Cassel stanno insieme: la coferma a Cannes

Ormai non ci sono più dubbi: Narah Baptista è la nuova fidanzata di Vincent Cassel. Archiviata la storia con Tina Kunakey, l’attore francese ha ufficializzato la sua nuova relazione e lo ha fatto sul red carpet del Festival di Cannes per la prima di Parthenope di Paolo Sorrentino. Bellissimi, uno tra le braccia dell’altro, Vincent e Narah sono apparsi subito in grande sintonia ed effettivamente innamorati.

Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell'anima/ Diretta e scaletta: omaggio nel tempio della musica classica

Noto per le sue storie d’amore, Vincent Cassel è stato in passato sposato con Monica Bellucci, con la quale è stato dal 1999 al 2013 e ha avuto due figlie: Deva (oggi ventenne) e Leonie (oggi quattordicenne). Successivamente Cassel è tornato nel mirino del gossip per la sua relazione con Tina Kunakey, modella di 30 anni più giovane di lui. I due si sono sposati nel 2018 e hanno poi avuto una figlia, Amazonie, ma lo scorso anno ecco le prime voci di crisi. Voci oggi definitivamente confermate dalla presenza di un’altra donna al fianco dell’attore.

Oroscopo di Branko, oggi 23 maggio 2024/ Serve diplomazia per Pesci, Cancro fortunati, Pesci innamorati e...

Narah Baptista, chi è la nuova fidanzata di Vincent Cassel

Narah Baptista, nuova fidanzata di Vincent Cassel, così come l’ex moglie ha 30 anni meno di lui: lui 57, lei 27. È una modella brasiliana, che ha partecipato anche a Miss Universo, che l’attore francese ha conosciuto la scorsa estate, in uno dei suoi tanti viaggi in Brasile, paese che lui ama. Lì sarebbe dunque scoccata la scintilla. C’è stato allora qualche avvistamento dei due insieme, come quello alla fashion week di Parigi di questo gennaio, dove Vincent e Narah erano seduti l’uno accanto all’altro di fronte alla passerella e anche in abiti che sembravano perfettamente abbinati. Tuttavia la conferma vera e propria è arrivata a Cannes, dove sono arrivati, elegantissimi, mano nella mano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA