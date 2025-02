Narcis Godeanu, chi è il marito di Ramona Badescu: la nascita del figlio Ignazio

Ramona Badescu è ormai da diversi anni sentimentalmente legata al suo compagno di vita nonché marito Narcis Godeanu, con il quale ha costruito una bellissima famiglia impreziosita dalla nascita del figlio Ignazio, avvenuta nel 2019. La celebre attrice, una delle storiche primedonne del Bagaglino all’inizio degli anni 2000, non si è mai esposta più di tanto riguardo la sua vita privata e sentimentale: sono infatti ridotte le informazioni riguardo la loro storia d’amore, e anche di suo marito, del quale sappiamo solo che è di origini rumene come lei e che è un avvocato e professore.

Al suo fianco, negli ultimi anni, l’attrice ha coltivato il desiderio di diventare per la prima volta mamma e fortunatamente è riuscita ad esaudirlo. Diversi anni fa si recò presso una clinica e decise di congelare gli ovuli, per poi intraprendere successivamente un percorso di fecondazione assistita. Alla fine, però, nel 2019 durante una visita dal ginecologo scoprì di essere rimasta incinta in maniera naturale, proprio quando stava per dare il via al percorso assistito: Ramona è così diventata mamma del figlio Ignazio all’età di 51 anni.

Ramona Badescu e Narcis Godeanu: il primo incontro a Roma tanti anni fa

Ramona Badescu e il marito Narcis Godeanu condividono una storia d’amore molto importante, ora impreziosita dalla presenza di un figlio nella loro famiglia. Tuttavia, sebbene siano sentimentalmente legati dal 2017, la coppia si conobbe per la prima volta diversi anni prima. Era il 2008 e Godeanu si trovava a Roma con un collega per un incontro ufficiale con Clemente Mastella, allora Ministro della Giustizia; lei, invece, in quel periodo era stata nominata consigliere per i rapporti con la comunità romena con l’obiettivo di favorire forme di integrazione tra le due culture.

Proprio durante quel soggiorno romano, l’avvocato e professore incontrò per la prima volta Ramona Badescu; un’occasione certamente formale ma che si rivelò fondamentale per unire i loro destini che, diversi anni dopo, si ritrovarono dando il via ad una romantica e riservata storia d’amore.