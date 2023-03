Narcis Godeanu e Ignazio: chi sono il marito e il figlio di Ramona Badescu/ "Oggi..."

Narcis Godeanu, chi è il marito di Ramona Badescu

Oggi è un altro giorno torna in onda oggi, su Raiuno, con una nuova puntata e tanti ospiti. A raccontarsi nel salotto di Serena Bortone sarà l’attrice Ramona Badescu che, in Italia, è stata la protagonista di tanti film e programmi di successo. Da qualche anno, però, l’attrice ha scelto di mettere temporaneamente da parte la carriera per dedicarsi alla vita privata. La Badescu, infatti, è sposata con Narcis Godeanu, avvocato e professore rumeno. L’incontro tra i due è arrivato dopo la fine del precedente matrimonio della badescu che, accanto all’avvocato, ha trovato l’uomo giusto per convolare nuovamente a nozze e realizzare anche il sogno di diventare mamma.

La coppia si è così sposata nel 2017. I due, però, si incontrarono per la prima volta nel 2008 quando l’avvocato arrivò in Italia per un incontro ufficiale con l’allora ministro della giustizia Clemente Mastella. Durante quel soggiorno italiano incontrò la Badescu per poi rivederla otto anni dopo con la nascita dell’amore.

Ramona Badescu e la maternità con la nascita del figlio Ignazio

Nel 2019, la famiglia di Narcis Godeanu e Ramona Badescu si allarga con la nascita del figlio Ignazio. L’attrice diventa così mamma per la prima volta a 51 anni e, solo in seguito, ha raccontato la sua storia rilasciando un’intervista ai microfoni di Eleonora Daniele nel corso di una puntata di Storie Italiane.

“Oggi ancora di più so cosa significa essere mamma – ha raccontato a Storie Italiane – non è soltanto la vita, c’è anche la vita biologica: se mantieni una vita sana, non fumi, mangi bene, è possibile diventare anche mamma a 50 anni. Ho tenuto molto privata la mia vita da futura mamma e da mamma, mi sembra una cosa molto bella da preservare”.

