NASA avvia studio sugli Ufo/ Rapporto completo nel 2023 per “spiegare l’inspiegabile”

La NASA ha avviato un progetto di ricerca per consentire agli scienziati di scoprire maggiori dettagli sui fenomeni aerei non identificati (UAP) o sugli Ufo (oggetti volanti non identificati). Come rivela un comunicato diramato dall’agenzia spaziale, il team di studio indipendente, composto da 16 membri, getterà le basi per agevolare successive ricerche nell’arco temporale di nove mesi. La squadra è formata da scienziati di spicco, esperti di statistiche e di intelligenza artificiale e professionisti in materia di sicurezza aerospaziale e di altri campi.

Lo studio della NASA sugli Ufo prenderà in esame solamente i dati non classificati e a metà del 2023 sarà reso pubblico il rapporto completo contenente i risultati raggiunti dal team. Thomas Zurbuchen, amministratore associato del Science Mission Directorate presso la sede centrale della NASA a Washington, ha dichiarato: “Esplorare l’ignoto nello spazio e nell’atmosfera è il cuore del nostro lavoro alla NASA. Comprendere i dati di cui disponiamo sui fenomeni aerei non identificati è fondamentale per aiutarci a trarre conclusioni scientifiche su ciò che accade nei nostri cieli. I dati sono il linguaggio degli scienziati e rendono spiegabile l’inspiegabile”.

NASA INDAGA SUGLI UFO: ALLESTITO UN TEAM DI RICERCA PER SCOPRIRE LA VERITÀ

Nel prosieguo della nota stampa della NASA, si dice che gli Ufo e i fenomeni aerei non identificati sono considerati di interesse per la sicurezza nazionale e per la sicurezza aerea e questo studio è in linea con gli obiettivi dell’agenzia aerospaziale. I risultati, va da sé, saranno resi pubblici in conformità ai principi di trasparenza, apertura e integrità scientifica della NASA.

Riguardo a questo argomento, Daniel Evans, vice amministratore associato per la ricerca presso la Science Mission Directorate della NASA, ha commentato come segue: “La NASA ha riunito alcuni dei più importanti scienziati del mondo, professionisti di statistica e di intelligenza artificiale ed esperti di sicurezza aerospaziale, tutti con un incarico specifico, vale a dire quello di dirci come interpretare i dati raccolti e connessi agli Ufo e ai fenomeni UAP”.

